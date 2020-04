Je serais plus anxieux à cause d’une suspension si j’étais encore actif

L’ancien numéro 3 mondial David Ferrer admet qu’il lui serait extrêmement difficile de faire face à la suspension du Tour s’il était encore un joueur de tennis professionnel. L’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées professionnelles masculines et féminines jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cependant, il est désormais garanti que la saison reprendra effectivement après l’expiration de la suspension actuelle, car plusieurs joueurs sont déjà restés, ils ne seraient pas surpris si la suspension de la saison était à nouveau prolongée.

Ferrer, un ancien champion de l’ATP à 27 reprises, prend sa retraite l’an dernier devant ses fans à domicile au Masters de Madrid – où il a été battu au deuxième tour par le champion Nitto ATP Finals Alexander Zverev. “Je ne pourrais jamais passer quatre semaines sur cinq sans toucher à une raquette.

Mais je ne suis plus actif. Si j’étais encore joueur de tennis, je serais plus anxieux “, a déclaré Ferrer à La Vanguardia. Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a récemment confirmé que la priorité sera donnée à l’organisation des tournois du Grand Chelem et des Masters si la saison reprend.

“C’est un effet domino. Tous les tournois perdent. Il s’agit d’essayer de perdre le moins possible”, a expliqué Ferrer. Ferrer, l’Open de France 2013, est désormais le directeur du tournoi de l’Open de Barcelone – qui devait se tenir cette année du 20 au 26 avril.

Les organisateurs de l’Open de Barcelone ont déclaré que leur objectif était de se tourner vers 2021 car ils espèrent pouvoir accueillir le tournoi une nouvelle fois l’année prochaine.