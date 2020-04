Je serais ravi si Rafael Nadal jouait à Majorque

Toni Nadal, le directeur du tournoi de l’ATP Grass Court Event à Majorque, qui a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, dit que ce serait un rêve pour lui et le tournoi si Rafael Nadal jouerait le tournoi à l’avenir.

S’adressant à Marca, Toni Nadal a déclaré: “Évidemment, en tant que réalisateur, je serais bien sûr ravi que Rafa joue à Majorque. Mais la décision doit être prise par Rafael et sa disponibilité à jouer ici quand vous aurez Wimbledon plus tard.

Mais comme dans le sport, tout change si vite qu’on ne sait jamais. “Toni Nadal dit que même si l’annulation du tournoi était attendue, cela ne le dérange pas de tenir l’événement en septembre ou octobre car les conditions météorologiques à Majorque sont favorables jusque-là.

“C’est une nouvelle que nous attendions déjà. Aujourd’hui, comme le monde est et surtout l’Espagne, tout autre que le coronavirus a cessé d’être pertinent. C’était une nouvelle qui était attendue en raison de la difficulté de relocaliser Wimbledon.

Nous nous laissons une marge si nous pouvons organiser le tournoi plus tard. À Majorque, vous pouvez jouer en septembre sans problème et en octobre également. Normalement, le temps ici est bon jusqu’en décembre. Mais pour que l’organisation inscrive le tournoi ailleurs dans le calendrier, il faut attendre l’avis de l’ATP, s’il est annulé toute l’année ou non.

En fait, le temps à Majorque est meilleur en octobre qu’à Wimbledon en juillet. Le problème n’est pas l’herbe mais la vie est revenue à la normale. Parlant de la possibilité de reprendre le circuit du tennis, Toni ajoute: “J’ai des doutes mais il y a une chose évidente, les agences, les gouvernements, vont essayer de relancer l’économie.

Et l’activation de l’économie exige que chacun de nous revienne à la vie normale. Si vous devez jouer au tennis, vous jouez, tout comme le football … La question est de savoir quand cela sera possible. Je pense qu’il manque toujours parce que quand on nous dit que nous pouvons quitter la maison et qu’il n’y aura pas de vaccin, les gens auront peur.

Enfin, l’ancien entraîneur de Rafa dit également que les joueurs plus âgés, comme Roger Federer, Novak Djokovic et Nadal seront plus touchés par la pause car leurs chances de gagner un majeur sont réduites. “Ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui, chaque année qui passe, est un de plus qu’ils remarqueront.

J’imagine que l’annulation de Wimbledon pour Federer est un coup dur, mais il a également dit que la chose importante en ce moment est la santé et ne pas penser au tennis ou à autre chose. ”