“Je serais surpris qu’ils reviennent faire du sport en septembre”

Le triple champion du Grand Chelem Andy Murray pense qu’il a peut-être été infecté par Covid-19 le mois dernier, selon une interview avec la présentatrice de . Christina Macfarlane, mais il a maintenant récupéré et se sent assez fort pour retourner au tribunal si et quand il reprendra. son activité compétitive.

L’Open de France a été reporté de sa date de mai-juin au 20 septembre – 4 octobre, mais l’Écossais pense qu’il pourrait encore être mis en doute. «Je jouerais certainement sur la terre battue si ça allait de l’avant. Je suis un peu sceptique quant à la possibilité de le faire “, a-t-il déclaré à ..

«J’imagine que le tennis serait l’un des derniers sports à revenir à la normalité parce que vous avez évidemment des joueurs, des entraîneurs et des équipes venant du monde entier dans une seule zone. Je serais surpris qu’ils reviennent faire du sport d’ici septembre.

Vous devez avoir l’impression que le monde entier fonctionne à nouveau normalement et voyage normalement avant que le tennis ne revienne, en particulier les grandes compétitions. Si vous avez pris l’Open de France, disons que les choses se sont améliorées en Europe, mais il y a certains pays qui pourraient encore avoir des problèmes.

Si vous avez alors un tournoi où des personnes ou des joueurs d’un certain continent ou pays ne sont pas autorisés à participer à la compétition. Je pense que le tournoi perd ». L’ancien numéro 1 mondial a également demandé que le financement dans le sport soit réparti équitablement pour aider les joueurs en dessous de la tranche supérieure du monde: “Les joueurs classés 250-300 dans le monde, ça va être vraiment, vraiment difficile pour eux, “, a déclaré Murray, actuellement classé 129e.

Et je pense qu’au cours des dernières années, il y a eu des améliorations et des changements, mais probablement pas assez. Parfois, vous voyez le chèque de prix pour le gagnant du Grand Chelem. Et c’est comme, je ne sais pas ce que c’est exactement, mais quelque chose comme 4 millions de dollars.

Et cet argent pourrait-il être mieux utilisé et dépensé ailleurs lors des tours précédents ou des tirages au sort de qualification ou peut-être utilisé pour développer certains des plus petits événements? ”