Je souhaite à Maria Sharapova le meilleur .. Elle est très gentille de cœur et gentille personne

La double championne du Grand Chelem Svetlana Kuznetsova a rendu hommage à la paysanne et ancienne numéro 1 mondiale Maria Sharapova, qui a annoncé sa retraite du tennis plus tôt cette semaine. Kuznetsova, 34 ans, parlait de Doha après avoir perdu contre Aryna Sabalenka en demi-finale et a commenté la carrière de Sharapova.

“En pensant à Maria, elle n’a jamais été très ouverte et quelqu’un l’a considérée comme arrogante ou de haut niveau comme lever le nez. Je n’ai jamais pensé à elle parce que je pense que c’est juste sa façon de se défendre. Avoir son espace parce que tout le monde voulait quelque chose d’elle.

Je pense qu’elle est une grande championne et elle l’a fait à sa façon. Elle a joué à sa façon, elle gagne tout ce qu’elle a gagné et elle est une grande athlète, une grande championne ». Kuznetsova s’est également souvenu d’un des moments intéressants que les deux ont partagés.

“Je me souviens d’un moment, je ne sais pas, ça a toujours été dans ma mémoire, je jouais – je ne sais pas si je joue déjà en juniors ou en WTA à Miami – et son père et elle marchaient et je dis , D’accord, laissez-moi vous conduire et je les ai conduits quelque part.

Et elle était petite et je pense que je jouais déjà en tant que pro, et elle a maintenant l’impression de ne plus jouer et je joue toujours. Je me sens très vieux en ce moment. Mais je lui souhaite le meilleur et je pense qu’elle est très gentille de cœur et gentille.

Je lui souhaite d’avoir autant de succès dans sa vie après une carrière qu’elle l’était dans le tennis. Et si elle en a besoin, si elle veut être heureuse, c’est son droit et je pense que le bonheur est la chose la plus importante. “Kuznetsova a participé à quatre finales en simple du Grand Chelem, en remportant deux, et a également participé à sept finales en double, gagnant deux fois.

En tant que joueuse de double, elle a atteint les finales de chaque tournoi du Grand Chelem au moins une fois, remportant l’Open d’Australie à deux reprises. Actuellement classée n ° 46 au monde, elle a été classée au deuxième rang mondial en 2007, remportant 18 titres en simple WTA. En double, elle a été classée au troisième rang mondial et a remporté 16 titres en double WTA,