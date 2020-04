Je souhaite que Jennifer Capriati et moi ayons joué plus de doubles ensemble

L’ancienne n ° 1 mondiale Monica Seles dit qu’elle souhaite avoir joué en double avec Jennifer Capriati lorsqu’ils ont joué ensemble sur le circuit. Seles, 46 ans, répondait à un fan sur Twitter, qui a publié une photo des deux adolescents prodiges de 1990 en disant: “Belle mémoire de tennis ici à partir de 1990.

Les deux prodiges adolescents @ MonicaSeles10s et @JenCapriati partagent un moment amusant entre les jeux [🎾] #tennis #tennishistory #wtatennis “Seles, neuf fois champion du Grand Chelem en simple, a répondu au tweet en disant:” Si je pouvais remonter dans le temps, j’aurais aimé que Jennifer et moi jouions plus de doubles ensemble “Seles et Capriati étaient toutes deux des adolescentes prodiges et a fait irruption sur la scène du tennis dans la période 1989-1990.

Seles est devenue n ° 1 mondiale en 1991 tandis que Capriati, 44 ans, qui a lutté contre l’épuisement professionnel après les premières années de la tournée, est devenue n ° 1 mondiale après un retour qui l’a vue remporter 3 titres du Grand Chelem en 2000- Période 2001.

Les deux se sont rencontrés 13 fois sur le circuit de tennis – avec Seles menant leur tête à tête 8-5. Les deux se sont combinés pour remporter le titre de l’Open d’Italie en double à Rome en 1991. Seles a culminé au n ° 16 dans le classement du double tandis que Capriati a culminé au n °.

28 au classement du double. Les deux joueurs ont été intronisés au Temple de la renommée internationale du tennis.