Je souhaite que les gens réalisent que nous sommes plus forts ensemble que chacun de leur côté

L’ancienne n ° 1 mondiale Angelique Kerber devait faire son retour sur le circuit WTA au Grand Prix Porsche de Stuttgart cette semaine après avoir été blessée plus tôt dans l’année et se dit déçue qu’elle doive être à la place pendant l’arrêt du tennis. .

Dans une interview à Automobil Sport, Kerber, qui est également ambassadeur de marque pour Porsche, a déclaré: «Je suis en Pologne et je vais bien. C’est vraiment dommage que le Porsche Tennis Grand Prix ne puisse pas être joué à cause de la crise de la couronne.

Après mes soucis de blessure en début de saison, je suis à nouveau en forme et j’avais hâte de reprendre la route. Célébrer mon retour au Porsche Tennis Grand Prix avec la fantastique foule de Stuttgart a été particulièrement motivant pour moi.

Le Porsche Tennis Grand Prix fait partie de mes tournois préférés et des autres joueurs, je sais à quel point ils auraient aimé revenir à Stuttgart. Jusqu’à la dernière minute, j’espérais naturellement qu’il y aurait une solution après tout, mais finalement les organisateurs n’avaient pas d’autre choix.

J’estime qu’il est bon et juste que, par souci de la santé de toutes les personnes impliquées, les fonctionnaires aient décidé comme ils l’ont fait. J’ai hâte au tournoi de l’année prochaine ». Kerber a été double champion à Stuttgart en 2015 et 2016 et garde de bons souvenirs de l’événement.

“Pour moi, il y a beaucoup de beaux souvenirs liés à Stuttgart. Avant tout, ce sont naturellement les deux finales que j’ai gagnées dans la Porsche Arena. Celle de 2015 contre Caroline Wozniacki a été un vrai thriller. J’étais 5-3 dans le troisième set et Caroline n’était qu’à deux points de la victoire.

Et puis j’ai inversé le match avec l’aide de la foule fantastique. Lors de mon match de deuxième tour la même année, j’ai battu la tête de série Maria Sharapova, triple vainqueur de Stuttgart, en trois sets. C’était aussi un grand moment fort.

Un an plus tard, il y avait la finale toute allemande contre Laura Siegemund dans laquelle j’étais sous beaucoup de pression supplémentaire en tant que tenant du titre. L’atmosphère dans l’arène et les émotions après ma victoire sont quelque chose que je n’oublierai jamais. “

Kerber, qui n’a pas joué depuis l’Open d’Australie en janvier, dit qu’elle essaie de rester motivée maintenant pendant le séjour à domicile. “La rupture est survenue si soudainement et de manière inattendue que j’ai dû d’abord me réorienter totalement.

Ce n’était pas si simple. Cependant, la motivation à se pousser à s’entraîner est toujours naturellement présente pour les meilleurs athlètes. Après tout, je suis un objectif et je sais pourquoi je le fais. Donc, ce n’est pas difficile non plus de rester motivé même si je ne sais pas combien de temps je dois rester à la maison – que ce soit des semaines ou des mois.

Ce sont les petites choses qui me manquent, celles qui étaient la norme jusqu’à récemment mais qui ne sont plus possibles. Je m’ennuie de ma routine quotidienne normale et j’aimerais à nouveau prendre un café avec des amis. Mais ces jours-ci, mes seuls voyages à l’extérieur en plein air sont pour aller faire du shopping au supermarché, avec un masque et des gants de protection ».

La femme de 32 ans ajoute également qu’elle espère que la crise actuelle aide les gens à se rendre compte que l’union aide tout le monde plutôt que chacun agissant seul. “Je pense en fait que l’on peut tirer des leçons de ces crises. Avec un peu de chance, nous apprendrons tous à être plus reconnaissants pour des choses que nous ne saurions pas autrement apprécier correctement.

Je souhaite également que les gens réalisent pleinement dans cette crise que nous sommes plus forts ensemble que tout le monde et que nous agirons en conséquence à l’avenir également. »