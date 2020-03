Je soutiendrais les entraîneurs pour pouvoir parler de la boîte

L’Espagnol Toni Nadal est l’un des entraîneurs les plus célèbres au monde, ayant contribué au succès de son neveu Rafael Nadal, qui a remporté 19 titres du Grand Chelem jusqu’à présent et est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Cependant, l’oncle Toni dit qu’il n’est pas en faveur de l’entraînement sur le terrain actuellement présent sur le circuit WTA féminin, mais cela ne le dérange pas d’entraîner depuis les tribunes, qui est testé lors de certains événements de la WTA cette année.

S’exprimant au camp Toni Nadal du Rafa Nadal Tennis Center à Costa Mujeres, au Mexique, sur le site Web TennisNow, Toni Nadal a déclaré: «Pour moi, je ne voudrais pas aller sur le terrain. Mais j’aimais parler quand j’étais entraîneur. Parce que lorsque vous êtes dans le stade de toute la foule, le seul qui ne peut pas parler est l’entraîneur – c’est incroyable.

Je pense que pour moi c’était normal [to coach from the box]. Au tennis, vous ne parlez pas parce que pouvez-vous dire? Ce n’est pas comme le football. Il n’y a pas grand-chose dont vous puissiez parler [during a game]. Pour moi, c’est normal que vous puissiez parler un peu.

Pour dire quelque chose de positif, d’encourageant, cela fait partie de la compétition. Parfois tactique, mais pas trop. Pour moi, la vie a changé donc nous devons changer quelque chose [in tennis]. Alors oui, je soutiendrais les entraîneurs pour qu’ils puissent parler depuis la boîte, pas sur le terrain. “

La plupart des experts du tennis pensent que le coaching depuis les tribunes ne devrait pas être pénalisé car il est de toute façon si endémique et difficile à contrôler. Il semble que l’oncle Toni soit également d’accord avec eux.