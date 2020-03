“Je suis accro à Netflix” – Bianca Andreescu

Bianca Andreescu est devenue la première joueuse de tennis canadienne à remporter un titre du Grand Chelem l’an dernier. Elle a battu Serena Williams pour soulever le titre de l’US Open 2019, mais sa saison a ensuite déraillé après une blessure au genou. Depuis, elle a subi une cure de désintoxication sérieuse pour se remettre en forme et elle s’en rapproche de plus en plus.

Andreescu n’a pas été facile de s’asseoir sur la touche pour se remettre de sa blessure pendant la saison de tennis. Elle est devenue une célébrité instantanée l’année dernière après son triomphe à l’US Open. Malheureusement, elle ne pouvait pas maintenir cet élan pour elle car elle avait des problèmes avec son genou.

Bianca Andreescu

Le Canadien a également raté l’Open d’Australie, et cela a dû faire mal de voir une autre jeune, Sofia Kenin, décrocher ce titre. Mais comme on dit, vous apprenez de l’atrocité. Et à première vue, Bianca aussi.

Bianca Andreescu parle de réhabilitation

Dans une interview avec le magazine PEOPLE, Andreescu a expliqué sa réadaptation et comment cela a changé certains aspects de sa vie. Elle a révélé que cela transformait également son alimentation. Mais toutes ces choses sérieuses mises à part, qu’a fait Bianca de tout son temps libre?

Eh bien, elle a médité chaque jour pour un; mais elle avait aussi du divertissement pour la garder heureuse.

“Je suis accro à Netflix, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C’est la meilleure thérapie pour moi. “

Bianca est devenue une adolescente normale pour une fois alors qu’elle regardait certains de ses spectacles préférés. Si vous vous demandez quelles émissions elle aime, vous avez de la chance. Andreescu a rattrapé Shameless et Grey’s Anatomy pendant qu’elle était en convalescence et en réadaptation.

De plus, la Canadienne a également mentionné ses artistes musicaux préférés, qu’elle écoutait tous les jours. Drake et J. Cole sont en tête de sa liste de musiciens préférés.

Donc, ça n’a pas été terrible pour Bianca, avec Netflix et la musique de lui tenir compagnie. Mais elle voudra désespérément revenir sur les courts de tennis, car c’est sa plus grande passion.

Elle a même fait allusion à un éventuel retour en tournée avec l’Open de Miami ce mois-ci. Espérons que nous pourrons la revoir en action comme prévu.