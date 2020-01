“Je suis allé vomir deux fois” – Stan Wawrinka souffrant de maladie à l’Open d’Australie 2020

L’ancien numéro 3 mondial Stan Wawrinka a admis avoir souffert de problèmes de santé sous-jacents en surmontant la maladie pour remporter une passionnante victoire de cinq sets contre Andreas Seppi lors du deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 jeudi.

Après une pause de 3-4 dans le set décisif, la 15e tête de série a réclamé des pauses consécutives pour clore le match 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4 en 3. et heures 38 minutes. Cependant, il a dû vomir deux fois pendant le match pour maîtriser un défi sévère de Seppi.

«J’étais alitée depuis deux jours»: Stan Wawrinka

Wawrinka a révélé qu’il se sentait mieux pour le match après avoir dormi jusqu’au début de l’après-midi. Cependant, la star suisse a également divulgué qu’il avait dû vomir deux fois pendant le match, c’est pourquoi il a quitté le terrain de façon imprévue.

«J’étais alitée depuis deux jours. Je suis allé vomir deux fois pendant le match. Je suis donc très heureux de l’avoir vécu », a déclaré Wawrinka lors d’une interview d’après-match avec RTS Sport.

Le joueur de 34 ans a expliqué qu’il s’agissait d’un cinq durs qui aurait pu aller dans les deux sens. Cependant, il a continué à se battre et est super content de s’en sortir.

«La clé pour survivre est de se battre, de continuer à pousser et d’être un peu plus agressif quand je le peux. Tellement heureux de passer cinq sets, toujours, toujours difficile et peut aller dans les deux sens mais heureux de passer à travers », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Voir également

Lisez aussi: «Je suis proche de la fin»: Stan Wawrinka ouvre ses plans de retraite

«C’est un joueur très dangereux»: Wawrinka

Plus tôt, le triple champion du Grand Chelem a également eu besoin de quatre sets pour vaincre Damir Dzumhur au premier tour avant de remporter sa cinquième victoire consécutive contre Seppi. Il affrontera ensuite l’américain John Isner au troisième tour à Melbourne.

Wawrinka s’attend à un défi sévère contre Isner comme il l’a dit: «Match difficile. Nous savons tous que c’est un joueur très dangereux, qui sert gros. Vous n’avez pas beaucoup d’opportunités. Vous devez rester fort, être agressif, essayer de le faire jouer le plus possible. C’est ça. Restez positif tout le match. “