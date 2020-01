Je suis arrivé avec un mauvais plan de match

Le numéro 35 mondial, Milos Raonic, a admis qu’il était entré dans le match contre Novak Djokovic avec le mauvais plan de match et que c’était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait raté une chance de faire sa deuxième demi-finale de l’Open d’Australie. Raonic, demi-finaliste de l’Open d’Australie de 2016, n’était pas à son meilleur match mardi contre le septuple champion de l’Open d’Australie, Djokovic, alors que le Serbe, deuxième tête de série, a gagné 6-4 6-3 7-6 (1).

“Je pense que je suis arrivé avec une sorte de mauvais plan de match. Je pense que je devais mélanger un peu plus les vitesses. Je pense que j’essayais de jouer avec lui un peu trop au début”, a déclaré Raonic aux journalistes après le match.

Les choses auraient pu être bien différentes si l’ancien numéro 3 mondial, Milos Raonic, avait réalisé son point de rupture dans le septième match du premier set et réclamé la première pause du match. “Vous savez, lui et les autres meilleurs joueurs une fois qu’ils peuvent en quelque sorte entrer dans le rythme et obtenir leur équilibre derrière eux, les choses deviennent plus difficiles”, a ajouté Raonic.