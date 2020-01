“Je suis arrivé hier à près de trois heures du matin”

La Russie a battu l’Italie 3-0 le premier jour de la Coupe ATP – la nouvelle épreuve par équipe au calendrier du 3 au 12 janvier – sur le court rapide de la RAC Arena de Perth. Karen Khachanov et Daniil Medvedev ont remporté leur première victoire de la saison en battant Stefano Travaglia (qui a remplacé le blessé Matteo Berrettini) et Fabio Fognini.

“Je suis vraiment fier et très heureux de ma performance”, a déclaré Fognini après son match. «J’ai fait tout ce que je pouvais faire. J’ai joué, je pense, un très bon tennis. J’étais juste fatigué à la fin parce que, bien sûr, j’ai moins d’énergie qu’au début.

[It] était complètement difficile de quitter la maison. La première chose que j’ai faite, j’ai demandé à Flavia si elle se sentait bien, si tout était à 100%. Je suis arrivé hier à presque trois heures du matin. Je me suis réveillé, j’ai joué 20 minutes et je suis allé sur le terrain ».

“Je veux dire, je suis vraiment content pour l’équipe. C’est ce que nous voulions, 3-0”, a déclaré Medvedev. “Super match de double là-bas … Aujourd’hui, je pense que c’était un super match. Je pense [it was] même zéro point de rupture pour l’autre équipe.

Nous étions au-dessus d’eux. Vraiment super, super soirée ce soir. “” Il est très important de passer par [to the Final Eight], peu importe comment “, a ajouté Safin.” Aujourd’hui, ils ont fait le travail 3-0 [and it] leur donne confiance. ”