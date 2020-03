“Je suis bien plus conscient de ce que je mets dans ma bouche” – Bianca Andreescu

Bianca Andreescu était censée être celle qui allait finalement changer le jeu du tennis féminin. Elle avait tous les outils nécessaires. D’avoir un jeu sans faille à porter l’attitude d’un champion, Andreescu a coché toutes les cases.

En fait, son couronnement à l’US Open s’est fait au détriment de Serena Williams, la légende de l’époque révolue. C’était presque comme un passage métaphorique du bâton.

Cependant, les choses ne se passent pas toujours selon le scénario parfait. Andreescu s’est blessé au genou fin octobre lors d’un tournoi en Chine. Depuis lors, elle n’avait plus joué de match de compétition.

Même s’il y a eu des rumeurs répétées de retour depuis le début de l’année, Andreescu refuse de revenir à moins qu’elle ne soit à cent pour cent.

Dans une interview avec PEOPLE, nous avons eu un petit aperçu de la façon dont Andreescu se rétablit.

Qu’a dit Bianca Andreescu?

Un style de vie plus propre reste la priorité d’Andreescu alors qu’elle se lance sur une piste de retour. En fait, elle y parvient grâce à un plan alimentaire modifié –

«J’ai changé un peu plus ma nutrition. Je suis bien plus conscient de ce que je mets dans ma bouche. C’est très important ce que vous mettez dans votre corps et je pense que cela m’a énormément aidé ».

La révélation de Bianca clarifie que son rétablissement ne sera pas seulement en termes de guérison de sa blessure au genou. Cela lui a également donné une nouvelle perspective pour la routine de remise en forme globale.

Comme elle pousse constamment la chronologie du retour, ses fans s’attendraient à ce qu’elle fasse une performance stellaire à son retour. Elle est toujours classée n ° 6 mondiale. Dans la même interview, elle a révélé qu’elle envisageait un retour au Miami Open.

Cependant, le destin pourrait avoir d’autres plans car les tournois sont confrontés à la menace croissante du Coronavirus. En ce moment, nous ne pouvons qu’espérer un retour rapide d’Andreescu. Pensez-vous qu’Andreescu peut maintenir son élan à son grand retour?