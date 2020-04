«Je suis capable de bien jouer sur toutes les surfaces»

Rafael Nadal a eu besoin de 14 mois pour gagner quelque 160 positions sur la liste de classement ATP, se situant juste à l’extérieur du top 200 au début de 2003 et entrant à Indian Wells et Miami un an plus tard parmi le top 40. Début 2004, Rafa a disputé sa première finale ATP à Auckland et atteint le troisième tour de l’Open d’Australie avant de remporter le premier triomphe de la Coupe Davis.

Avec quelques victoires de plus dans les événements à venir, le jeune Espagnol est venu à Miami où il a assommé le numéro un mondial. 1 Roger Federer 6-3, 6-3 en 70 minutes, produisant un tennis fantastique qui a laissé le Suisse sans réponse. Federer n’était pas à son meilleur après avoir remporté Indian Wells la semaine précédente, mais nous ne pouvons rien enlever à Nadal qui a tout fait correctement sur le terrain, décrochant 81% du premier service et ne faisant jamais face à un point de rupture.

Avec une salle pour pousser fort au retour, le joueur de 17 ans a créé sept opportunités et en a converti trois pour contrôler le tableau de bord tout le temps et avancer dans les 16 derniers. Maîtrisant bien ses tirs, Rafa a pu dicter les échanges et imposer ses coups, en exploitant le revers de Roger et en restant concentré du début à la fin pour remporter une victoire notable sur le rival qui est devenu le numéro un mondial.

1 il y a moins de deux mois. “J’essaie de frapper mon service plus fort à chaque match; c’est la façon d’améliorer mon jeu et d’être plus agressif. J’ai un peu changé mon mouvement pour intervenir et aller pour les tirs. La semaine dernière contre Calleri, je n’ai pas ne servent pas bien dans les phases finales et j’ai perdu.

J’ai toujours dit que je suis un type de joueur capable de bien performer sur toutes les surfaces. J’ai bien joué sur terre battue parce que j’ai grandi dessus, mais aussi sur gazon et sur terrains durs extérieurs. Je n’ai pas bien joué à l’intérieur l’année dernière, mais surtout parce que j’étais fatigué, étant ma première saison sur le circuit ATP. ”