Je suis certain à 100% que Nicolas Jarry n’avait aucune intention de dopage

Le monde du tennis a été stupéfait par le test de dopage positif du pro de l’ATP Nicolas Jarry. Et au moins un des meilleurs joueurs ne croit pas que Jarry ait fait quelque chose d’intentionnel et soutient son histoire. L’Autrichien Dominic Thiem, le n ° mondial

5 dit qu’il est certain à 100% que Jarry n’avait aucune intention de dopage. «Pour moi, toute l’histoire est tout simplement ridicule. Je suis certain à 100% que Jarry n’avait aucune intention. Il a subi 13 défaites consécutives au premier tour, je crois. De plus, ce n’est pas un type de joueur avec lequel le dopage aiderait.

Je ne sais pas quand Jarry a participé au dernier rallye à cinq temps. Pour moi, c’est une farce combien nous devons être prudents si nous oublions une boisson électrolytique à la maison. Nous ne pouvons même pas acheter quoi que ce soit dans un magasin bio aux États-Unis sans craindre que quelque chose soit contaminé. “

L’ITF avait déclaré que Jarry s’était révélé positif lors de la compétition de Coupe Davis. Le Chilien dans un communiqué publié qu’il croit qu’il s’agit d’un cas de contamination croisée de multi-vitamines. «Je voudrais profiter de cette occasion pour parler de ce qui vient de m’arriver.

En novembre dernier, alors que je jouais la Coupe Davis pour le Chili, j’ai subi deux tests d’urine. Le premier était propre mais le second a détecté deux substances interdites. Les niveaux de ces substances sont si incroyablement bas qu’ils sont équivalents à des billions de grammes, des niveaux si bas qu’aucune des deux substances n’aurait pu m’apporter un bénéfice d’amélioration des performances.

Je voudrais vous faire savoir que je n’ai jamais délibérément ou intentionnellement pris de substance interdite dans ma carrière de joueur de tennis et, en fait, je suis totalement opposé au dopage. Par conséquent, je consacrerai ces jours et semaines à venir pour déterminer d’où viennent ces substances afin que mon équipe juridique et moi-même puissions clarifier complètement cette situation.

Cela m’a pris, moi et mes proches, par une surprise absolue et ce que je voudrais faire au-delà de prouver mon innocence (sans aucun doute à ce sujet), c’est d’utiliser à l’avenir ce qui m’arrive comme exemple pour tous les jeunes athlètes, afin que des cas comme celui-ci ne se reproduisent plus jamais.

Je dis cela parce qu’il ressemble fortement à un cas de contamination croisée pour l’utilisation de multi-vitamines fabriquées au Brésil, que mon médecin m’a recommandé de prendre car elles étaient garanties exemptes de substances interdites. Mon équipe juridique et moi-même travaillerons très fort pour prouver mon innocence et pour cela j’ai offert ma pleine coopération à la Fédération Internationale de Tennis (ITF) ».

Thiem est à Melbourne pour l’Open d’Australie où il affrontera le français Adrian Mannarino au premier tour mardi.