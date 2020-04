«Je suis confiant dans mes capacités, j’appartiens au sommet»

Au début de 2003, Rafael Nadal, âgé de 16 ans, était classé juste à l’extérieur du top 200, changeant cela peu de temps après avoir accédé à quatre finales Challenger fin mars, remportant un titre. Prêt à montrer ses compétences au plus haut niveau également, Rafa a atteint le troisième tour à Monte Carlo, Hambourg et Wimbledon, soutenu par de meilleurs résultats sur terre battue en juillet et la première demi-finale ATP à Umag.

Le jeune a dû ralentir un peu à la fin de l’année, revenant plus fort en 2004 lorsqu’il a joué pour le premier titre ATP à Auckland et a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie, perdant face à Lleyton Hewitt après avoir donné le meilleur de lui-même en sets. Un et deux.

Après le premier triomphe de la Coupe Davis pour l’Espagne et quelques autres victoires, Nadal a décroché le top 40 et a pris de l’élan devant Miami où il a évincé le numéro un mondial. 1 Roger Federer en grande pompe, marquant une victoire de 6-3, 6-3 en seulement 70 minutes pour la place au cours des 16 dernières.

C’était un brillant exemple des progrès de Nadal au cours des deux dernières années, améliorant son service et développant une approche agressive qu’il a combinée avec cette défense mondiale déjà suffisamment bonne pour défier n’importe quel joueur du Tour.

Ravi de sa performance, Rafa a déclaré qu’il se sentait à sa place au sommet, élevant son niveau et améliorant tous les éléments pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde dans les années à venir. “J’ai plus de confiance par rapport à la saison précédente, sachant que je peux jouer à ce niveau et que j’appartiens au top 1 du classement ATP.

J’ai élevé mon jeu et je crois que je fais partie du top. Physiquement, ce serait ok pour moi de répéter ce genre de performance aux Majors, remportant déjà des matchs à Wimbledon, à l’US Open et à l’Open d’Australie. ”