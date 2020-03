«Je suis constamment à bout, je deviens fou» – Serena Williams nous ouvre sur les défis des coronavirus

Serena Williams a expliqué à quel point elle éprouve des difficultés à se distancier de la société alors que l’épidémie de coronavirus continue de toucher le monde.

La championne en simple du Grand Chelem, 23 fois, a révélé sur Instagram il y a plus d’une semaine qu’elle prévoyait de passer six semaines à la maison en raison de la crise des coronavirus.

Et, dans un article sur TikTok, Williams a expliqué qu’elle avait du mal à gérer l’anxiété qu’elle ressent.

L’homme de 38 ans a déclaré: «Je voulais prendre une minute et parler de mon expérience avec la couronne. J’ai commencé par me sentir comme, “Oh ça ne peut pas vraiment m’affecter”.

“Et puis soudainement Indian Wells a été annulé et je me suis dit:” Oh, OK, c’est bizarre mais j’ai un peu de temps libre et je vais en profiter.

“Et puis une annulation en a conduit à une autre, puis à une autre et à toute cette anxiété que je ressens.

«Maintenant, je me suis éloigné de la société depuis très longtemps, probablement depuis deux semaines maintenant, et chaque petite chose me rend fou.

«Et par anxiété, je veux dire que je suis juste à bout. Chaque fois que quelqu’un éternue ou tousse, je deviens fou. Je ne passe du temps avec personne, et quand je dis quelqu’un, je veux dire ma fille.

«Elle a toussé, je me suis mise en colère et je lui ai donné un œil sur le côté. Je lui ai donné cette «Serena en colère», puis je suis devenu triste.

«Je me disais:« Est-ce qu’elle va bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ma fille? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? “Je ne sais tout simplement pas quoi faire, donc au lieu d’être détendu, je suis vraiment sous une tonne de stress.”

L’ATP et la WTA ont annoncé plus tôt cette semaine qu’il n’y aurait pas de tournois avant juin, avec la fin de toute la saison sur terre battue.

Pendant ce temps, Caroline Wozniacki, récemment retraitée, a révélé qu’elle n’avait pas pu rentrer chez elle après un voyage en Afrique.

Accompagné d’une photo montrant le Danois et son mari David Lee masqués, Wozniacki a écrit sur Instagram: «Nous sommes restés coincés en Afrique mais finalement sur le chemin du retour! Aller en auto-quarantaine dès notre retour! Restez en sécurité tout le monde! “

