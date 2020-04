“Je suis convaincu qu’après cette pause viendra la relève de la garde”

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev croit que l’arrêt provoqué par la pandémie de coronavirus “c’est un avantage pour les joueurs plus âgés” comme Roger Federer ou Rafa Nadal, mais sNous avons été “convaincus” qu’une fois la pandémie passée et revenue à la normale, ce “changement de garde” aura lieu au sommet du tennis mondial avec l’arrivée de jeunes comme lui.

15/04/2020 à 13h00

CEST

Sport.es

Interrogé sur la domination de Novak Djokovic (32 ans), Nadal (33) et Federer (38)Zverev a souligné que les trois “ont plus d’expérience et savent exactement quoi faire”. “Ils seront aussi plus frais après la pause. Par conséquent, le repos est davantage un avantage pour les joueurs plus âgés. Mais je suis convaincu: après cela vient la relève de la garde “, a-t-il confié dans des déclarations à Sport Bild.

Train en Floride

L’Allemand de 22 ans est septième au classement mondial ATP, bien qu’il soit devenu le numéro 3 en 2017. Il est actuellement avec sa famille et son corps technique.ico en Floride (États-Unis), où vous avez accès à un court de tennis pour vous entraîner.

Interrogé sur l’avenir du tennis, Zverev a déclaré qu’il accepterait de jouer à huis clos et que “ce serait formidable si vous pouviez jouer deux” gros “tournois cette année. “En ce sens, l’Open d’Australie a déjà eu lieu, Wimbledon a été annulé, Roland Garros a été reporté à septembre et l’US Open reste inchangé, pour le moment

