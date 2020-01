«Je suis de nouveau en bonne santé. Je sens que mon meilleur tennis est à venir ‘

Après avoir raté toute l’action depuis Wimbledon, Kevin Anderson a abandonné le top 100 lundi pour la première fois depuis avril 2010! Le Sud-Africain avait joué à un très haut niveau au cours des deux dernières années pour atteindre les finales majeures et obtenir une place lors des finales ATP avant qu’une blessure au genou droit n’affecte sa saison 2019, participant à cinq tournois et embrassant 15 matchs au total.

En septembre, Kevin est devenu père et a subi une opération au genou, recommençant à zéro et travaillant dur pendant l’intersaison pour faire le meilleur départ possible en 2020. Lors de son premier match de l’année à la Coupe ATP, Kevin a tout donné en un rien de temps. 7-6, 7-6 défaite contre le monde no.

2 Novak Djokovic, montrant un tennis de haute qualité et un regain de puissance avant l’affrontement avec Cristian Garin qu’il a remporté 6-0, 6-3 pour le premier succès depuis Wimbledon en juillet dernier. Servant à 74%, Anderson a perdu sept points derrière le tir initial, ne faisant face à aucun point de rupture et augmentant la pression sur le jeune chilien tout le temps.

Luttant sur le premier et le deuxième service, Garin a dû jouer contre 12 occasions de pause, subissant cinq pauses pour propulser le Sud-Africain au-dessus de la ligne d’arrivée en 74 minutes. Confiant quant à ses capacités, Kevin sent que son meilleur tennis est à venir, désireux de se battre pour les gros titres à nouveau et espérant rester suffisamment sur le Tour pour que sa fille puisse aller regarder ses matchs.

“C’était génial d’être sur le terrain; c’est toujours agréable de remporter une victoire après une si longue pause. J’ai joué un très bon match contre Novak, en prenant beaucoup de vibrations positives de cette performance de haut niveau. J’ai travaillé dur pour revenir en arrière, essayer d’être en bonne santé et d’améliorer mon jeu; j’ai l’impression que beaucoup de choses ont travaillé et que mon corps se sent fantastique, ce qui me fait plaisir.

Il s’est passé beaucoup de choses pendant que j’étais loin du tribunal, ma femme a donné naissance à notre premier enfant et ce fut un grand moment. De plus, j’ai passé beaucoup de temps à réhabiliter, ce qui est difficile, surtout lorsque vous ne faites pas de progrès au quotidien, car il y a toujours de petits revers.

Le retour est une justification pour beaucoup de temps passé loin; maintenant, je suis motivé à courir après des résultats encore plus importants que par le passé, sentant que mon meilleur tennis est encore à venir. Mon objectif est de rester et de jouer encore quelques années pour que ma fille puisse venir me voir sur le terrain. ”