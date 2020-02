“Je suis déçu” – Belinda Bencic sur sa perte choquante à Dubaï

La championne en titre à Dubaï, Belinda Bencic, est arrivée à moins de 5 points d’un Golden Set. Lors du premier match de Dubaï, elle a remporté les 19 premiers points du match contre Anastasia Pavlyuchenkova. Après avoir perdu le premier set, ce fut un revirement massif de la part du Russe.

En dépit d’être un set et une panne, le quart de finaliste en titre de l’Open d’Australie Pavlyuchenkova a rebondi en renversant le numéro quatre mondial Bencic 1-6, 6-1, 6-1. Bencic dominait à peu près au début du match et a ensuite perdu tout contrôle. La Suisse la mieux classée a été attristée par sa défaite au premier tour.

“Je ne suis certainement pas très heureux. Bien sûr, je suis déçu. Je sens que je dois travailler très dur pour retrouver ma confiance et je le ferai certainement. Je donnerai tout dans chaque entraînement pour avoir de nouveau confiance en moi », a-t-elle expliqué à propos de sa perte aux EAU.

Belinda Bencic va connaître une baisse de son classement

Après avoir échoué à défendre son titre, elle perdra 900 points et son classement tombera au numéro 9 mondial. Plus tard, la professionnelle russe Pavlyuchenkova a partagé son retour surréaliste dans le match.

Belinda Bencic

«Mentalement, j’étais assez positif, je ne jouais que point par point – même si c’était 5-0 [and] J’ai pensé: Oh mon Dieu, c’est embarrassant, tellement mauvais. Je pense que cela m’a aidé à entrer dans le deuxième set parce que j’ai pris cette mentalité, cet état d’esprit d’être positif et de me battre, d’essayer de faire mon truc », dit-elle

“J’étais comme, vous savez ce qui n’a pas d’importance quel est le score, juste jouer. Lentement, j’ai juste commencé à me retourner, j’ai commencé à trouver mon jeu », a déclaré le Russe.

Autres bouleversements à Dubaï

Aux côtés de Belinda Bencic, Sofia Kenin et Elina Svitolina ont été bouleversées parmi les dix meilleures joueuses de la WTA au Dubai Duty-Free Tennis Championships 2020.

Sofia Kenin

«Je ne ressentais pas vraiment bien mon jeu. Bien sûr, elle a bien joué. J’ai juste fait trop d’erreurs directes et je n’ai tout simplement pas tenté ma chance. Je me sentais vraiment hors de tout le match et j’ai essayé de revenir en quelque sorte, de m’y accrocher, mais ça n’a pas fonctionné aujourd’hui », a expliqué Kenin après sa défaite.