«Je suis déçu de ne pas avoir fait le top 10, j’ai eu ..»

Après les trois premiers mois de la saison 2002, Roger Federer a déjà remporté 23 victoires, remportant un titre et atteignant sa première finale du Masters 1000 pour passer au bord du top 10. Le jeune Suisse n’a pas pu jouer à son meilleur niveau dans la seconde partie de 2001 avec une blessure à l’aine subie à Wimbledon, revenant plus fort au début de 2002 pour remporter le titre à Sydney et atteindre le quatrième tour de l’Open d’Australie où il a perdu après une bataille épique avec Tommy Haas dans le décideur.

Roger n’a pas pu défendre la couronne à Milan après une défaite dans le match pour le titre, remportant deux victoires en simple contre la Russie en Coupe Davis sur terre battue avant de perdre un peu de terrain à Rotterdam, Dubaï et Indian Wells où il a marqué quatre victoires au total.

En route pour Miami où il était le quart de finaliste il y a un an, Federer a réalisé cinq victoires consécutives pour la place lors de la première finale du Masters 1000, faisant un autre grand pas vers le top 10. En demi-finale, Roger a remporté la première victoire contre le numéro un mondial.

1, renversant Lleyton Hewitt 6-3, 6-4 avant de perdre contre le champion en titre Andre Agassi en quatre sets, prenant le dessus dans le troisième et le début du quatrième avant que l’Américain n’intervienne pour ramener la victoire à la maison sans avoir à jouer un décideur.

Après le match, Roger a déclaré qu’il était déçu de manquer le top 10, mais aussi qu’il se sent bien sur le terrain, faisant un travail incroyable au cours des trois premiers mois et espérant plus de la même chose dans les semaines à venir sur terre battue.

“Je suis ravi d’avoir bien joué à nouveau; ça a été un excellent début d’année. J’ai gagné mon deuxième titre à Sydney et produit un excellent tennis sur un terrain extérieur, contrairement à la saison précédente où j’avais beaucoup de mal.”

Ce fut une semaine amusante et agréable. Je suis déçu de ne pas avoir atteint le top 10 ici à Miami parce que j’ai eu une chance de bien jouer depuis la ligne de base pour battre le gars comme Lleyton Hewitt. Pendant un certain temps, j’ai dominé Andre Agassi en finale et je suis satisfait de la façon dont j’ai joué, espérant transférer cet élan sur la saison de terre battue; J’ai également le potentiel pour bien jouer sur la surface la plus lente. ”