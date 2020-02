“Je suis désolé si je l’ai offensé” – Novak Djokovic s’échappe sans amende à l’Open d’Australie

Le numéro un mondial Novak Djokovic s’est excusé auprès de l’arbitre de chaise pour s’être touché les pieds lors de la finale animée de l’Open d’Australie 2020 contre Dominic Thiem.

Selon le 7News Melbourne, Djokovic a également échappé à la sanction pour avoir pris contact avec l’arbitre de chaise Damien Dumusois au Rod Laver Arena. De plus, il évite la lourde amende de 20 000 $ US et n’aura aucun cas à répondre.

“Parfois, vous faites des choses qui ne vous plaisent pas”: Djokovic

Le joueur de 32 ans a perdu son sang-froid lorsqu’il a subi des violations de temps consécutives dans le même match pour avoir dépassé le chronomètre des 25 secondes pendant le service. Le score s’étant stabilisé à 4-4 dans le deuxième set, le deuxième penalty est venu sur le point de rupture et a coûté son premier service à Djokovic. En conséquence, le Serbe a perdu le match et perdu son service, perdant finalement le set.

Un Djokovic animé est passé devant la chaise de l’arbitre lors du changement de côté et a tapé ses chaussures. «Vous vous êtes rendu célèbre dans ce match. Bon travail. Surtout dans le second. Bon travail. Vous vous êtes rendu célèbre. Bravo mec », s’est exclamé sarcastiquement Djokovic.

“Dans un sport professionnel, il se passe des choses dont vous n’êtes évidemment pas fier”, a-t-il déclaré lundi dans une interview à 7News.

Il s’est en outre excusé et a déclaré: «Parfois, vous faites des choses qui ne vous plaisent pas et vous vivez des émotions différentes, vous vivez des hauts et des bas. Bien sûr, je ne suis pas content d’avoir touché l’arbitre de chaise. Et je suis désolé si je l’ai offensé ou blessé quelqu’un d’autre. “

«Il aurait pu réagir un peu mieux»: Novak Djokovic

Cependant, Djokovic croyait toujours qu’il n’avait pas outrepassé son comportement volatile pendant le match. Il a expliqué que dans le feu de l’action, certaines décisions qu’il prend ou certaines décisions qui se produisent vous distraient et vous déséquilibrent un peu.

“Le premier, très bien, pas de problème”, a-t-il déclaré. “Le deuxième, ce n’est tout simplement pas nécessaire dans les circonstances pour un arbitre de chaise expérimenté.”

«Je pensais que probablement, à mon avis, il aurait pu réagir un peu mieux dans cette situation. Ce genre de choses dans les jeux change l’élan du match », a-t-il conclu.

Les règles officielles du Grand Chelem suggèrent que les joueurs ne doivent à aucun moment abuser physiquement un officiel, un adversaire, un spectateur ou une autre personne dans l’enceinte du site du tournoi. La violation de cette section soumettra un joueur à une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 $ US pour chaque violation.