Je suis en bonne santé, je pense que je peux jouer mieux que jamais

Le numéro 32 mondial, Milos Raonic, était satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées pour lui à Melbourne Park. Raonic, un demi-finaliste de l’Open d’Australie 2016, a atteint le quart de finale à Melbourne Park avant de s’incliner face à l’éventuel champion Novak Djokovic.

Le Canadien a remporté des sets consécutifs contre Lorenzo Giustino, Cristian Garin, Stefanos Tsitsipas et Marin Cilic avant de subir une défaite en trois sets face à Djokovic. “Je pense que c’est la première fois au cours des six dernières années que je termine l’Open d’Australie sans blessure.

J’étais satisfait de la façon dont mon jeu a progressé et s’est amélioré de plus en plus tout au long du tournoi “, a déclaré Raonic, par We Love Tennis France. Raonic a réalisé sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon en 2016 et a atteint le plus haut niveau de sa carrière.

3 dans le monde. Après une belle campagne de 2016, le Canadien avait du mal à rester en bonne santé plus longtemps et cela a affecté ses résultats. “J’ai l’impression que mon tennis est là et je dois rester en bonne santé et me donner la chance de jouer régulièrement. Je pense que je peux jouer encore mieux qu’auparavant”, a déclaré Raonic.