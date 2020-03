Tennis – Alors que de nombreux joueurs se demandent ce qu’ils devraient faire pour les prochaines semaines alors que la tournée de tennis est fermée, ils peuvent peut-être demander conseil à l’Australien Thanasi Kokkinakis. Le jeune Australien a publié une mise à jour sur Twitter disant “ en pause depuis 5 ans ” faisant référence à l’arrêt actuel du tennis en raison de la pandémie de COVID-19.

La carrière de l’Australien de 23 ans a souffert de blessures au cours des dernières années. En 2013, Kokkinakis a subi une fracture de stress dans le dos lors de la finale des garçons de l’Open d’Australie qui l’a tenu hors compétition jusqu’à la mi-2013.

En décembre 2015, Kokkinakis a raté les six premiers mois en raison d’une blessure à l’épaule gauche et, plus tard la même année, il a subi une traction pectorale. Il a également subi une blessure au genou en mai 2018. Sa saison 2019 était également limitée à seulement 9 tournois en raison de blessures et il n’a plus joué depuis septembre de l’année dernière, son classement étant actuellement non.

235 dans le monde. Il a été classé au 65e rang mondial. L’une des meilleures victoires de l’Australien sur le circuit a été remportée au deuxième tour de l’Open de Miami 2018 en battant Roger Federer, alors numéro 1 mondial. Étant donné le temps qu’il a passé pendant qu’il était loin des tribunaux, l’Australien serait certainement un bon candidat pour conseiller aux autres en tournée comment utiliser au mieux leur temps pendant la fermeture de la tournée.

Je suis en pause depuis 5 ans🥴 – Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) 14 mars 2020