Je suis enthousiasmé par mon biopic

L’as de tennis indienne Sania Mirza dit qu’elle est en pourparlers avec des cinéastes indiens pour apporter son histoire de vie au grand écran, selon Outlook India. L’année dernière, il a été annoncé que Mirza, ancienne n ° 1 mondiale du double et seule femme indienne à remporter un titre du Grand Chelem en double, avait signé un contrat avec les films RSVP de Ronnie Screwala.

S’exprimant sur le film à Mumbai, Mirza, qui a foulé la rampe lors de la Lakme Fashion Week, a commenté: “J’ai eu quelques réunions avec des réalisateurs et c’est pourquoi j’étais à Mumbai … C’est encore au stade initial.

Quiconque a suivi ma carrière, ils savent que je porte mon cœur sur mes manches. Je n’ai pas peur, c’est excitant pour moi de pouvoir raconter mon histoire et pour les gens de pouvoir regarder. Le travail acharné qui va dans la fabrication d’un athlète, beaucoup de gens peuvent s’y rapporter de différentes manières.

Nous travaillons tous dur, mais lorsque vous pratiquez un sport, vous travaillez réellement avec la sueur et le sang. Tout le monde aime les champions. De plus, beaucoup de personnalités sportives, dont moi, viennent d’un milieu modeste. De n’avoir presque rien à devenir d’énormes champions et à représenter notre pays, nos vies sont très faciles à comprendre. “

Mirza a parcouru la rampe à Mumbai pour une collection qui était une collaboration entre Eka et Telangana State Handloom Weavers Cooperative Society Ltd.et dit qu’en tant que personnage public, elle estime qu’il est de sa responsabilité de contribuer à l’amélioration de la société et d’aider les habitants.

“En tant que personnalité publique, j’ai un sens des responsabilités. Nous devons contribuer à la société de toutes les manières possibles. J’essaie toujours de donner le bon exemple et je vais avec mon cœur. Et c’est comme ça que je vis ma vie. Alors quand je soutenir ce défilé, ce n’est pas seulement de la mode, c’est quelque chose qui vous tient à cœur. C’était humiliant de voir les tisserands là-bas. C’était incroyable de pouvoir contribuer à cette cause. ”