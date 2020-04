«Je suis extrêmement déprimé en ce moment, c’était assez mauvais»

En 2001, Roger Federer a réalisé une course décisive à Wimbledon, battant le septuple champion Pete Sampras au quatrième tour avant de tomber en quarts contre Tim Henman en quatre sets serrés. Douze mois plus tard, le Suisse est revenu au All England Lawn Tennis and Croquet Club en tant que joueur du top 10 et l’un des favoris, espérant aller encore plus loin qu’il y a un an.

Néanmoins, la campagne de Wimbledon 2002 s’est avérée être plutôt rapide et infructueuse pour Federer, s’inclinant face à Mario Ancic, 18 ans, 6-3, 7-6, 6-3 le 25 juin. Dans ce qui fut son premier Grand Match de slam (il a été finaliste à l’épreuve junior en 2000), le Croate classé 154e a dû se qualifier pour le tableau principal en tant que l’un des plus jeunes joueurs du domaine, n’entrant que dans la deuxième épreuve ATP après Miami en mars.

Le champion en titre Goran Ivanisevic n’était pas dans le tirage au sort et un autre joueur percutant de Split était là pour le remplacer avec style, tirant un service en plein essor après l’autre pour garder Federer sans rythme, son retour fonctionnant mieux que Roger.

Ancic a eu besoin d’une heure et 40 minutes pour éliminer le jeune le plus en vue à ce moment-là, repoussant cinq chances de pause sur six et volant le service de Roger à trois reprises pour remporter le triomphe en deux sets, son premier au niveau ATP!

Ancic était le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts sur le Wimbledon Center Court depuis Bjorn Borg en 1973, ne tirant que des ondes positives de la grande scène et délivrant un barrage de coups agressifs et offensifs pour laisser Roger derrière lui et célébrer le moment le plus fier de sa carrière. à ce point!

Le Croate a lancé la rencontre de la meilleure façon possible, brisant Federer deux fois dans le premier set pour porter le score à 6-3 en seulement 29 minutes. Il n’y a eu aucune pause dans le deuxième set avant que Mario ne remporte le bris d’égalité 7-2, jouant mieux quand cela comptait le plus et scellant le sort de Federer avec une pause dans le quatrième match du troisième set pour ramener la victoire à la maison sans aucun problème ni perdre. moments qui auraient été attendus d’un adolescent inexpérimenté.

“Je cherche toujours les raisons pour lesquelles j’ai si mal joué. Je suis terriblement mal en ce moment et c’est tout à fait normal après une telle perte. Je m’attendais à bien plus que de venir ici et de perdre en deux sets; je suis déçu et je n’ai pas ‘ai pas de mots pour le moment.

Je savais que Mario était jeune mais pas beaucoup plus; J’ai essayé d’obtenir des informations des autres joueurs car beaucoup d’entre eux ont frappé avec lui, contrairement à moi. Outre ces informations, je n’ai pas pu comprendre son jeu aujourd’hui. Je l’ai laissé bien jouer aujourd’hui et je suis déçu de mon jeu aujourd’hui; c’était assez mauvais.

Je veux dire, j’ai eu mes chances dans le deuxième set et je les ai toutes ratées. J’ai eu la pause dans le premier mais je n’ai pas pu tenter ma chance aujourd’hui. J’avais 40-0 au retour une fois dans le deuxième set et c’était ma seule grande chance et je n’ai pas réussi.

Habituellement, je préfère jouer un rôle privilégié. Je pense toujours qu’Arazi était un adversaire très dur à l’Open de France. Ici, je veux dire, généralement, je devrais gagner ce match. J’étais un grand favori sur Ancic mais il a bien joué aujourd’hui. C’est très décevant de perdre dos à dos au premier tour du Grand Chelem. Je cherche des raisons, mais j’ai le temps de le comprendre, alors nous verrons. ”