Je suis fier, reconnaissant et maintenant je veux profiter davantage de mon temps sur le court

Le Serbe Novak Djokovic, 32 ans, est motivé pour obtenir plus de succès, mais il veut également profiter davantage du terrain alors qu’il entre dans les dernières étapes de sa carrière. Djokovic, sept fois record de l’Open d’Australie, a pris un départ victorieux à Melbourne Park en battant le numéro un mondial.

37 Jan-Lennard Struff 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1. Le 16 fois champion du Grand Chelem a perdu son service trois fois dans le troisième set, mais cela ne l’a pas affecté alors qu’il a franchi le quatrième set pour passer au deuxième tour. “Je commence juste.

Je plaisante », a déclaré Djokovic lors de son interview sur le terrain, selon le site Web du tournoi.« Je suis évidemment très fier de toutes les réalisations, mais en même temps, j’essaie de me rappeler à quel point je suis reconnaissant de pratiquer ce sport. à un haut niveau à ce stade de ma carrière.

Je ne peux pas tenir les choses pour acquises, j’essaie de profiter de chaque instant. «C’est une résolution du Nouvel An, je suppose, pour en profiter davantage. C’est plus facile à dire qu’à faire, quand vous êtes sur le terrain. Surtout dans ma position, je dois gagner tous mes matchs, il y a beaucoup de pression et d’émotions.

Mais j’essaie vraiment de l’apprécier, les deux heures et demie passées sur le terrain aujourd’hui ont été très amusantes ». Djokovic, deuxième tête de série, attend désormais le vainqueur du match entre le wildcard Tatsuma Ito et l’heureux perdant Prajnesh Gunneswaran.