«Je suis heureux de ne pas avoir paniqué», déclare Bencic alors que la sixième graine survit à Ostapenko

Dans le match de deuxième tour de jeudi 20 janvier AO 20, la sixième tête de série suisse de 22 ans, Belinda Bencic, a dû tenir tête à une ancienne championne de l’Open de France résiliente, la luxuriante charishmatique lettone de 22 ans, Jeļena Ostapenko pour ouvrir la voie à la troisième manche de l’Open d’Australie 2020, où elle affrontera la 28e tête de série, une Estonienne de 24 ans, Anett Kontaveit, samedi 25 janvier.

En effet, Jelena Ostapenko, ancienne championne junior et championne de France Open de France, la n ° 6 du monde, Belinda Bencic, avait évincé la Belge Bencic, ancienne championne de France et championne du monde de France en 2017, Jelena Ostapenko La Baltique, 22 ans, luxuriante 7-5, 7-5 pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie 2020 jeudi 23 janvier comme mentionné ci-dessus.

Pendant ce temps, à la suite de la victoire contre son compagnon de jeu d’enfance, Ostapenko, avec qui la séduisante Suisse avait remporté un certain nombre de titres majeurs Jr., la jeune femme de 22 ans a déclaré dans une interview d’après-match jeudi 23 janvier, “C’est exactement ce à quoi je m’attendais, ce genre de match.

C’est trois matchs comment elle joue vraiment bien, puis trois matchs un peu plus d’erreur non forcée. Donc, je pense qu’avec elle, c’était tout à fait normal et je m’attendais à ça. Je suis content de ne pas avoir paniqué quand les choses ne se passaient pas comme ça.

Ça se termine par un as! @BelindaBencic remporte une première victoire en carrière contre Ostapenko, frappant son ticket du troisième tour 7-5 7-5. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vVTiTonIgc – #AusOpen (@AustralianOpen) 23 janvier 2020