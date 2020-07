«Je suis honoré de remporter deux titres à Wimbledon, c’est un événement spécial»

Pour Rafael Nadal, Wimbledon est un tournoi spécial avec sa tradition, sa surface gazonnée et tout ce qui l’entoure. L’Espagnol se sent honoré d’avoir remporté deux couronnes de Wimbledon en 2008 et 2010, embrassant des rencontres passionnantes contre ses plus grands rivaux au All England Club au fil des ans.

Alors que les autres joueurs de sa génération pensaient à la saison junior, Rafael Nadal, âgé de 16 ans, avait des plans plus sérieux au début de 2003. Le futur jeune a atteint la finale du Hamburg Challenger pour décrocher le top 200, poursuivant son incroyable voyage vers le sommet du tennis masculin.

L’adolescent extraordinaire a remporté 19 victoires Challenger au cours des trois premiers mois de la saison pour se retrouver dans le top 150, remportant cinq victoires ATP à Monte-Carlo, Barcelone et Hambourg pour se présenter au monde du tennis.

Rafa a dû rater Roland Garros en raison d’une blessure au coude, faisant ses débuts en Grand Chelem à Wimbledon.

Combattant sur le circuit professionnel depuis 2001, Nadal n’avait disputé que deux tournois juniors au cours de sa carrière et l’un d’entre eux est venu à Wimbledon 2002 lorsqu’il a atteint la demi-finale, s’inclinant face à Lamine Ouahab en deux sets.

Douze mois plus tard, l’Espagnol était prêt à faire ses débuts professionnels sur l’herbe, jouant son premier match sur les courts sacrés du All England Club le 23 juin contre Mario Ancic. Rafa a battu le Croate 6-3, 6-4, 4-6, 6-4 en trois heures et quatre minutes pour devenir le troisième plus jeune joueur de l’ère Open avec un triomphe à Wimbledon après Boris Becker et Mats Wilander.

Rafa n’avait que deux as, même s’il savait ce qu’il devait faire contre le joueur qui avait renversé Roger Federer un an plus tôt, servant 75% et remportant 42% des points de retour pour briser Mario cinq fois sur 16 occasions. Le Croate a créé 14 occasions de rupture et n’en a converti que trois, ce qui n’est pas suffisant pour un résultat plus favorable en propulsant l’Espagnol au deuxième tour.

Là, Rafa a joué contre le Britannique anonyme Lee Childs et a décroché un triomphe 6-2, 6-4, 6-3 en un peu plus de deux heures, devenant le plus jeune joueur au troisième tour depuis Boris Becker en 1985! Nadal était la figure dominante sur le retour, prenant 44% des points dans les matchs de Childs et face à seulement quatre chances de pause, se cassant deux fois mais gagnant six pauses de l’autre côté pour se retrouver dans les 32 derniers.

N ° mondial 11 Paradorn Srichaphan s’est avéré trop fort, mettant fin à la course de rêve de Nadal avec une victoire de 6-4, 6-4, 6-2 en moins de deux heures, perdant deux fois le service et brisant Rafa six fois sur 15 occasions d’envoyer le jeune emballer.

Ce fut une excellente semaine pour l’Espagnol qui allait surfer sur cette vague pour terminer la saison dans le top 50, en fixant des objectifs encore plus élevés en 2004, toujours à 17 ans. « Chaque tournoi a son charme unique. Wimbledon est différent, parce que de sa tradition et de tout.

La surface en herbe rend automatiquement tout une expérience plus belle. La Cour centrale est une instance spéciale dans le monde du tennis et du sport en général. Ce fut un privilège lorsque j’y ai joué pour la première fois, et c’est un plaisir à chaque fois que tu y vas pour y participer. J’ai toujours été très enthousiaste à l’idée de gagner Wimbledon un jour, et j’ai de la chance de l’avoir remporté deux fois « , a déclaré Rafael Nadal.