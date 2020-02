“Je suis imparfait comme tout le monde” – Novak Djokovic

Le numéro un mondial Novak Djokovic a connu un départ confortable pour les championnats de tennis de Dubaï 2020 après avoir dépassé Malek Jaziri. Dans son presseur d’après-match, le Serbe a partagé ses aventures hors saison qui le font paraître sans effort sur le terrain professionnel.

Le Serbe ne cesse de se mettre au défi chaque jour pour produire des résultats extraordinaires sur le terrain.

«Eh bien, regardez, je m’adapte chaque saison, chaque année aux changements que j’éprouve en tant que personne et en tant que joueur. Je ne crois pas à la stagnation ou à la zone de confort. Je ne pense pas que la zone de confort existe vraiment. Vous êtes constamment mis au défi à tous les niveaux, je pense, chaque jour », a-t-il déclaré.

Novak est un joueur qui croit se réinventer avec les changements d’heure. Que ce soit son endurance physique ou sa stabilité mentale, le Serbe repousse constamment ses limites au niveau supérieur.

«J’essaie continuellement avec mon équipe de trouver différentes façons de m’entraîner. Aborder des choses comme la récupération ou l’entraînement mental, l’entraînement émotionnel. Je pense qu’une combinaison de tous ces différents éléments vous donne la formule du succès », a-t-il ajouté.

Novak Djokovic

“J’ai eu la chance d’avoir un taux de réussite assez élevé” – Novak Djokovic

Il est normal de tomber à plat en essayant quelque chose de nouveau, et Novak accepte les échecs tout en explorant des territoires inexplorés.

“Évidemment, cela n’a pas toujours fonctionné parfaitement, mais je comprends et j’accepte que je suis imparfait comme tout le monde. Je pense en être conscient, en essayant de travailler sur toi-même. Quel travail interne est le plus gros travail que vous pourriez faire. »

«Bien sûr, je passe encore beaucoup de temps sur le terrain, dans le gymnase. Vous devez. Il y a certaines choses que vous devez faire évidemment physiquement, mais vous pouvez faire beaucoup de choses mentalement, émotionnellement, qui vous permettent d’être dans cet état de flux, vous permettent d’être dans votre performance maximale à chaque match », a-t-il poursuivi.

Depuis près de dix ans, Novak Djokovic a atteint un sommet dans le sport du tennis. Il continue de dominer les deux tours de verre, Roger Federer et Rafael Nadal sur les plus grandes arènes du tennis. De plus, il est un gros obstacle pour les NextGen qui se battent pour faire une percée dans le tennis.

Et indéniablement, il est le meilleur joueur de tennis de l’histoire du tennis.

Novak Djokovic

«Comme je l’ai dit, ce n’est pas une garantie que cela fonctionnera partout où vous irez. Mais tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance d’avoir un taux de réussite assez élevé », a-t-il conclu.

Novak Djokovic a perdu son match de double aux côtés de Marin Cilic à Dubaï contre les têtes de série. Il jouera ensuite contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber aux EAU.

Lire aussi – «Numéro un, Grand Chelem et médaille d’or olympique» – Novak Djokovic dévoile ses objectifs pour 2020