Je suis inspiré par Roger Federer et Serena Williams

Le joueur vedette de l’AFL Nat Fyfe, le capitaine de Fremantle, dit qu’il veut continuer à dominer l’AFL à mesure qu’il vieillit et s’inspire des légendes du tennis Roger Federer et Serena Williams, qui continuent de dominer le tennis même à la fin de la trentaine.

Roger Federer est classé troisième à l’Open d’Australie cette année tandis que Serena Williams est classée huitième à Melbourne et les deux sont toujours parmi les favoris pour le titre. Federer a remporté 20 titres du Grand Chelem – le plus grand nombre de joueurs de l’histoire du tennis masculin tandis que Serena a remporté 23 tournois du slam et cherche à égaler le record de tous les temps des 24 tournois du Grand Chelem actuellement détenus par Margaret Court.

Selon Fremantlefc, le double médaillé de Brownlow, âgé de 28 ans, dit: «En regardant notre liste de jeu en ce moment – assez rapidement, je suis devenu le quatrième joueur le plus âgé de la liste, donc je me sens comme un vieil homme dans un jeu du jeune homme à l’âge de 28 ans.

Donc, ce qui m’inspire pour être honnête, ce sont les athlètes seniors qui le tuent vraiment, Serena Williams (38), Roger Federer (38), Kelly Slater (47), Tom Brady (42), ce genre d’athlètes. Je regarde ces gars et ces filles voir ce qu’ils font de leur préparation, comment ils sont capables d’influencer et d’avoir un impact énorme sur ce que je peux dire, c’est un jeu conçu pour les plus jeunes ».

Roger Federer et Serena Williams sont tous les deux au deuxième tour à Melbourne avec des victoires consécutives lundi et joueront leurs matchs du deuxième tour mercredi.