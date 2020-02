Je suis jeune et très motivé pour bien faire chaque semaine

L’étoile montante norvégienne Casper Ruud, 21 ans, ne veut pas perdre de temps sur le Tour car il est impatient de gagner maintenant autant que possible. Ruud, qui jouit du meilleur classement en carrière de 45e au monde, a remporté une victoire 7-5 6-1 contre le troisième tête de série Dusan Lajovic 7-5 6-1 pour se qualifier pour la demi-finale à Buenos Aires.

“Je vais essayer de voir les choses aussi positives que possible. Je suis jeune et j’espère que j’ai de nombreuses années devant moi”, a déclaré Ruud en battant Lajovic. “Je ne vais pas dire que je suis meilleur que les joueurs plus âgés mais quand vous êtes jeune, vous êtes peut-être un peu plus explosif, vous êtes très désireux et très désireux de bien faire chaque semaine …

C’est quelque chose que j’ai essayé de me motiver. “Ruud, qui a terminé deuxième à Houston l’an dernier, vise à remporter son premier titre ATP à Buenos Aires alors qu’il se prépare à affronter l’Argentin Juan Ignacio Londero, qui a battu Guido Pella.

Même avec une défaite en demi-finale, le Norvégien de 21 ans ferait toujours son entrée dans le top 40 pour la première fois de sa carrière lundi et atteindrait un nouveau classement en carrière.