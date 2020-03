“Je suis juste content d’avoir Roger Federer aussi motivé”

Officiellement retiré de la compétition en avril 2012, le Croate Ivan Ljubicic était numéro 3 mondial en 2006 et a remporté dix titres ATP au cours de sa carrière, dont l’édition 2010 d’Indian Wells, son seul trophée Masters 1000.

Son meilleur résultat dans un tournoi de Slam reste la demi-finale disputée à Roland-Garros 2006, quand il a été arrêté en trois sets par le futur champion Rafael Nadal. En 2016, Ivan a rejoint l’équipe du Suisse Roger Federer, devenant ainsi son nouvel entraîneur.

«Il est ma première, deuxième et troisième priorité. Je suis disponible pendant 52 semaines par an, et cela le restera tant qu’il voudra continuer à jouer », a expliqué le Croate lors d’un bref entretien avec Tages-Anzeiger.

«Je suis reconnaissant des opportunités que ce (sport) m’a donné et aucune n’a été plus grande que le privilège de travailler avec Roger. Je ne sais pas combien de temps Roger sera sur la tournée. C’est une question pour lui. Je suis juste content de l’avoir autant motivé.

Il adore jouer au tennis. Le tennis est notre vie “- a-t-il ajouté. En février, Federer a subi une arthroscopie pour une blessure au genou droit et s’est ensuite retiré de Dubaï, d’Indian Wells, de Miami et de l’Open de France pour donner le temps à son genou de récupérer, annonçant qu’il reviendrait la saison de l’herbe.

Le champion suisse devrait revenir à Halle avant Wimbledon. Roger sera également l’un des protagonistes des Jeux olympiques de Tokyo. Federer a joué à quatre Jeux olympiques, remportant la médaille d’or en double avec Stan Wawrinka à Pékin 2008 et remportant l’argent en simple à Londres 2012 (l.

à Murray). Le champion 20 fois majeur a raté Rio 2016 en raison d’une blessure et n’a pas remporté de médaille à Sydney 2000 ou Athènes 2004. Le tennis commence à Tokyo le 25 juillet.