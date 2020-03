“Je suis juste déçu de mon record du Grand Chelem”

Stefanos Tsitsipas a commencé la saison en participant à la nouvelle Coupe ATP, où il n’a pas réussi à dépasser le Round Robin, remportant une seule victoire en simple contre Alexander Zverev et deux défaites contre Denis Shapovalov et Nick Kyrgios.

Il est retourné sur le terrain de l’Open d’Australie, où il a battu Salvatore Caruso en trois sets au premier tour, a profité du retrait de Philipp Kohlschreiber au deuxième tour mais au troisième tour, il a été battu par Milos Raonic en trois sets.

En février, il a joué à Rotterdam, où il a été battu au deuxième tour par Aljaž Bedene en deux sets. Il a ensuite confirmé le titre à Marseille, tandis qu’à Dubaï, il a perdu en finale pour la deuxième année consécutive. Lors d’une récente interview, le Grec a parlé de ses performances au Slams: “J’ai eu un très mauvais match à Wimbledon, ce qui n’a pas eu de chance pour moi.

J’ai joué beaucoup de matchs l’année dernière. Ce mauvais match s’est produit à Wimbledon contre Thomas Fabbiano (s’inclinant en cinq sets au premier tour). Je n’étais pas très content de moi, j’ai de grandes attentes envers moi-même. Wimbledon est un tournoi que j’aime jouer.

Je me suis juste déçu. Je ne sais vraiment pas quoi dire de l’US Open. Je pense que je n’ai pas eu de chance non plus avec le tirage au sort de l’US Open. J’ai joué Andrey Rublev, qui était en pleine forme à cette époque. J’avais l’impression que nous étions tout à fait égaux à ce moment particulier.

Il n’y avait que quelques points que je n’ai pas joué correctement, et il a utilisé le dessus et a gagné en quatre sets. C’était un match sur lequel j’étais un peu stressé. J’ai eu une mauvaise défaite à Wimbledon. Cela m’a beaucoup affecté. Mais malgré cela, je n’ai pas vraiment joué un mauvais premier tour à l’US Open ».