“Je suis le fan numéro un de Rafael Nadal” – Roger Federer

L’année 2017 a été une grande saison pour le maestro suisse et «elle est considérée comme l’une des plus grandes saisons de retour de tous les temps» par les experts du tennis. Roger Federer est entré sur un terrain du Grand Chelem à l’Open d’Australie, après avoir subi une opération au genou menaçant sa carrière en 2016.

À son retour avec un revers ravivé, Federer a remporté l’Open d’Australie, Sunshine Double, Wimbledon et trois autres couronnes ATP. De plus, la saison 2017 a été spéciale pour son rival, Rafael Nadal, autant que pour Federer. Il a remporté sa dixième couronne de Roland-Garros et le premier titre majeur en terre battue depuis 2014.

Roger Federer contre Rafael Nadal

Leur persévérance envers leur profession n’inspire pas seulement le monde, elle augmente également le respect et l’adoration qu’ils ont entre eux.

Après avoir battu son compatriote Stan Wawrinka 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3 en demi-finale, le 17e tête de série Roger Federer a exprimé à quel point il était spécial de jouer la 9e tête de série Rafa dans une finale du Grand Chelem après une interruption de six ans.

“C’est réel maintenant. Je peux en fait parler de jouer une finale pour la première fois. J’évite cette balle depuis quelques jours. Je laisserai tout ça ici en Australie et si je ne peux pas marcher pendant encore cinq mois, ça va », a expliqué Federer.

«Rafa est le plus grand défi. Ce tribunal me permet d’être offensant. Je suis probablement son fan numéro un. Nous avons eu quelques batailles épiques au fil des ans. Ce serait irréel de jouer ici. »

Rafael Nadal et Roger Federer

En 2016, le «King of Clay» s’est retiré de Roland Garros en raison de problèmes de poignet. Et puis, il a conclu la saison après sa défaite au premier tour au Masters de Shanghai. À ce moment-là, il se remettait de sa blessure au poignet gauche. Il est venu à Melbourne après avoir perdu contre Grigor Dimitrov à Brisbane, néanmoins, l’Espagnol a été impressionnant lors de l’édition 2017 de la Major de Melbourne.

Federer a regretté de ne pas avoir disputé un match d’exhibition lors de l’inauguration de l’académie Rafa à Majorque (en 2016). Puisque les deux Glodiaths étaient inaptes à ce moment-là.

«Je ne pense pas que l’un de nous ait pensé que nous allions être ici pour jouer potentiellement en finale parce que je suis allé ouvrir son académie à Majorque avec lui il y a quelques mois et je lui ai dit ‘J’aimerais pouvoir faire un match de charité ou quelque chose », a ajouté Federer.

«Je n’ai jamais, jamais dans mes rêves les plus fous pensé que j’irais aussi loin en Australie» – Federer

Quelques mois avant la finale de l’Open d’Australie 2017, aucun d’entre eux ne prévoyait d’atteindre la finale du Grand Chelem dans un avenir prévisible. Et en plus, c’était un spectacle de jouer au tennis professionnel à un haut niveau.

«Mais j’étais sur une jambe et il avait une blessure au poignet et nous jouions au mini-tennis avec des juniors. Nous étions comme «c’est le mieux que nous puissions faire en ce moment», a poursuivi Roger.

Rafael Nadal et Roger Federer

«Quelques mois plus tard, nous serons peut-être en finale. C’est déjà un tournoi très spécial pour nous. Je n’ai jamais, jamais dans mes rêves les plus fous pensé que j’irais aussi loin en Australie », a conclu Federer.

Mais en 2017, les seigneurs de ce sport se sont ressuscités et ont rétabli leur héritage sur le circuit ATP. Leur tennis de classe mondiale sur la Rod Laver Arena a fasciné un public mondial de 8 millions de personnes. Cette année-là, le monde du tennis a assisté à une épreuve de force finale du Grand Chelem «FEDAL» après six ans d’attente. Et le match a été à la hauteur de son battage médiatique.

Alors que Roger Federer rebondissait d’une piste de 0-3 dans le dernier set pour battre son ennemi juré de longue date, Rafael Nadal 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 en finale de Melbourne.