Je suis le membre le plus à la mode de ma famille maintenant

La star du tennis britannique Jamie Murray a récemment été nommée ambassadrice de la marque pour Andrew Brookes Tailoring, basé à Édimbourg, et affirme qu’il est probablement la personne la plus à la mode de sa famille. Murray a parlé de son style de mode dans une interview au Herald Scotland.

Murray dit: “(Mon style est) Assez décontracté. Avec autant de voyages, il y a une limite à ce que vous pouvez emporter dans votre valise. De plus, si je prends un joli kit et qu’il passe beaucoup de temps dans un sac, ce n’est pas idéal.

J’ai tendance à rester assez simple avec des jeans et des baskets, des t-shirts et des sweats à capuche. “En parlant de son expérience avec Andrew Brookes, Jamie dit:” Ce qui a été cool de rencontrer Andrew [Brookes] c’est qu’il m’a appris des choses comme combiner différentes pièces de vêtements et comment vous pouvez tout assembler sans avoir besoin de charges de pièces individuelles pour des tenues individuelles; Vous pouvez mélanger et faire correspondre.

Andrew est descendu à Londres pour prendre toutes mes mesures et discuter du genre de choses que j’aimerais potentiellement. Il a rassemblé des vêtements et les a fait descendre, m’a parlé de tout cela, puis est parti et a fait ses dernières modifications.

Je suis allé le voir dans son studio d’Edimbourg pour tout essayer. J’étais tellement impressionné. C’est pourquoi les gens vont chez Andrew comme tailleur parce qu’ils veulent que ce vêtement leur convienne parfaitement. J’ai une taille bizarre. J’ai de larges épaules, de longs bras et un corps maigre.

Si je suis allé dans un magasin pour acheter une veste, elle ne me convient pas. Parfois les bras vont bien mais j’ai trop d’espace dans la poitrine. C’est agréable d’avoir quelque chose qui est parfaitement fait pour moi. “Lorsqu’on lui a demandé qui serait le membre le plus élégant de sa famille, Jamie a déclaré:” Il faut que ce soit moi.

Tout le monde a été assez positif sur le kit et les photos, alors oui, c’était cool et vraiment amusant. David Beckham est mon icône de style. Il a toujours son visage de jeu. Je suis sûr que beaucoup d’efforts sont nécessaires pour s’assurer qu’il regarde bien.

Je ne pense pas qu’il se réveille forcément le matin et jette simplement le costume ou la tenue parfaite. Il a probablement beaucoup appris au fil du temps dans ce monde. ”