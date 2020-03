“Je suis noir et asiatique” – Naomi Osaka donne une réponse effrontée à une question ethnique

La tournée ATP et WTA s’est arrêtée jusqu’au 7 juin en raison des préoccupations croissantes et de la sécurité liées à la menace des coronavirus. Par la suite, les joueurs trouvent des moyens de passer leur temps pendant les jours de congé inattendus. Naomi Osaka trouve également des moyens de tuer son ennui pendant l’auto-quarantaine.

Pour combattre sa morosité et sa monotonie, Osaka s’est rendue sur Instagram afin d’interagir avec ses fans. Elle a décidé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées sur l’application de médias sociaux. “Je suis resté à la maison toute la journée, alors posez-moi une question”, a écrit Osaka mercredi.

Quelle est l’origine ethnique de Naomi Osaka?

Les fans du monde entier ont posé de nombreuses questions à la star japonaise. Cependant, dans l’une des questions intéressantes, Osaka a été interrogée sur son appartenance ethnique. «Pouvez-vous expliquer votre appartenance ethnique? Je suis un peu confus », a demandé un fan.

Cependant, le double champion du Grand Chelem a trouvé la réponse assez évidente. «Ethnicité: je suis noir et asiatique. Ce n’est pas si déroutant », a répondu Naomi.

Osaka réside actuellement aux États-Unis. Cependant, elle est née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien. Par la suite, elle a été élevée aux États-Unis et a grandi dans un foyer haïtien à New York. Par conséquent, elle a la double nationalité du Japon et de l’Amérique. Cependant, l’année dernière, le joueur de 22 ans a décidé de prendre la seule nationalité japonaise sur la citoyenneté américaine en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Néanmoins, les Haïto-japonaises sont toujours audacieuses et fières de parler d’avoir grandi dans un foyer haïtien avec ses grands-parents haïtiens. N’effacez pas sa noirceur en ignorant son héritage haïtien.

Osaka en route pour sculpter son nom dans la liste des légendes du monde. Cependant, nous espérons qu’elle continuera sa défense contre le racisme et le sexisme dans le monde sportif et ripostera aux critiques en levant sa raquette.

