Je suis plus qu’heureux de gagner à nouveau à Montpellier

La star du tennis français Gael Monfils, 33 ans, a souligné que gagner tout cela devant ses supporters à Montpellier était très important pour lui. Le Français tête de série a réalisé une belle campagne à Montpellier en éliminant le Canadien Vasek Pospisil en finale 7-5 6-3 pour remporter son premier titre de la saison.

Le joueur de 33 ans a eu beaucoup de succès à Montpellier tout au long de sa carrière puisqu’il a désormais remporté trois titres au tournoi. “Je suis plus qu’heureux de gagner à nouveau en France”, a déclaré Monfils après la finale, selon l’ATP Tour.

“C’est la troisième fois [in Montpellier] et j’espère que je peux avoir un peu plus [success]. “Monfils a renvoyé un vainqueur monstrueux sur son deuxième point de set sur le service de Pospisil dans le 12e match pour réclamer une ouverture serrée.

“Ce fut une excellente semaine. Je suis très heureux de ma performance aujourd’hui”, a ajouté Monfils. “Je pense que j’ai encore joué très solide et j’étais très content de la façon dont j’ai géré les moments clés.”