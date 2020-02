“Je suis plus qu’heureux de gagner à nouveau” – Gael Monfils, en forme, ravi de remporter une nouvelle victoire à Montpellier

Gael Monfils l’a décrite comme «une excellente semaine» après avoir remporté son troisième titre Sud de France à Montpellier.

Monfils a battu le Canadien Vasek Pospisil 7-5, 6-3 dans la finale de dimanche pour égaler Richard Gasquet avec le plus de titres à Montpellier.

Le joueur de 33 ans a connu une renaissance de carrière au cours des 12 derniers mois, et a raté de peu une place dans la finale de l’ATP en novembre.

“Je suis plus qu’heureux de gagner à nouveau en France”, a déclaré Monfils aux journalistes après le match.

“C’est la troisième fois [in Montpellier] et j’espère que je peux avoir un peu plus [success].

«Ça a été une excellente semaine. Je suis très content de ma performance aujourd’hui.

«Je pense que j’ai encore joué très solide et j’étais très content de la façon dont j’ai géré les moments clés.»

Monfils est actuellement le numéro neuf mondial et a déclaré terminer la saison dans le top cinq comme son objectif principal pour 2020.

“Être (dans le) top-5 est un objectif, un grand objectif”, a déclaré Monfils aux journalistes de l’Open de Montpellier.

«C’est un objectif, une possibilité et c’est pourquoi je me réveille et m’entraîne tous les jours.

“Maintenant, si je termine l’année dans le top 10, je serai très heureux aussi parce que c’est très difficile à réaliser.”

