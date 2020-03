“Je suis plus sérieux quand je frappe avec Elina Svitolina” – Gael Monfils ouvre sur les avantages relationnels

Le numéro 1 français Gael Monfils pourrait être l’un des joueurs les plus malchanceux du monde en ce qui concerne la génération dans laquelle il est né. Malgré son talent, il n’a pas réussi à briser le plafond de verre car il est de la même génération que le Big 3 .

Cependant, quand il s’agit de sa vie personnelle, il est probablement l’un des plus chanceux. Il est en relation avec l’une des meilleures joueuses de tennis au monde – Elina Svitolina. Ensemble, les deux forment un couple puissant dans le monde du tennis.

L’année 2020 apporte de nouveaux espoirs et attentes pour les deux. Alors que Monfils entre probablement dans le crépuscule de sa carrière, Elina a toujours le monde ouvert devant elle. Le Français s’en rend compte et il veut aider Elina à atteindre ses objectifs.

Qu’a dit Gael Monfils à propos de sa relation avec sa petite amie Elina Svitolina?

Monfils s’est d’abord ouvert sur la chance qu’il a de trouver un partenaire qui partage sa passion. Tous deux sont de fervents étudiants du tennis –

“Pour partager les mêmes objectifs, le dévouement et l’expérience sont quelque chose d’incroyable”, a déclaré Monfils lors de l’ATP Tour. “C’est un sport très individuel et égoïste, et la plupart du temps nous (moi et Elina) sommes seuls, mais nous apprécions le temps que nous avons ensemble: à la maison ou en tournois.”

Bien sûr, même s’ils sont tous deux joueurs de tennis, cela ne signifie pas qu’ils sont toujours ensemble. Le plus souvent, l’ATP et la WTA ont une trajectoire de tournées très différente. Ainsi, ils sont dans différents pays la plupart du temps.

Cependant, Gael Monfils qui aime s’amuser est plus sérieux autour d’Elina. C’est parce qu’il est sérieux au sujet de sa carrière. Comme il est également plus expérimenté, nous pouvons dire qu’il pourrait également jouer le rôle d’un mentor –

«J’espère que je l’aide, et quand nous nous entraînons ensemble, nous rions. Peut-être que je suis plus sérieux quand je frappe avec elle, car je veux aider Elina à atteindre ses objectifs. ”

2020 sera une année cruciale pour Monfils et Svitolina chaque fois que la saison de tennis reprendra son plein essor.