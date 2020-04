“Je suis prêt à défier Andy Roddick devant les fans à domicile”

Après une incroyable saison 2003 qui l’a propulsé dans le top-50, le jeune Espagnol Rafael Nadal était prêt pour la même chose en 2004, ouvrant la saison avec la première finale ATP à Auckland et la troisième manche de l’Open d’Australie.

Le joueur de 17 ans a fait ses débuts en Coupe Davis en février, marquant le triomphe décisif sur Radek Stepanek et battant le numéro un mondial. 1 Roger Federer à Miami. Une blessure à la cheville gauche à Estoril a écarté Nadal du terrain pendant trois mois, l’obligeant à sauter Roland Garros et Wimbledon avant de faire un retour en juillet, remportant la première couronne ATP à Sopot un mois plus tard.

Le jeune était là pour aider l’équipe espagnole de Coupe Davis à Alicante contre la France également en septembre, ne jouant pas autant de matchs dans les deux mois suivants mais ayant toujours la chance de participer à la finale de la Coupe Davis contre les États-Unis à Séville, face au monde. non.

2 Andy Roddick le vendredi 3 décembre. “Je pense que Juan Carlos Ferrero aurait dû jouer le deuxième match demain mais le capitaine a décidé de me faire confiance et de m’envoyer au tribunal à sa place à cause de sa blessure.

Je peux faire du bon travail et je souhaite qu’il y ait plus de 10 000 spectateurs demain; J’en suis content. Ce sera très difficile de battre Andy Roddick mais je suis prêt. Andy est un excellent joueur qui offre toujours un haut niveau de tennis mais je me sens confiant après de grandes séances d’entraînement cette semaine.

J’ai récupéré et prêt à jouer à mon meilleur. Je n’ai pas beaucoup joué depuis Alicante mais je ressens des vibrations positives à propos de cette rencontre contre le monde non. 2. Je suis excité à l’idée de jouer mon premier match et aussi un peu nerveux, ce qui est normal avant un duel aussi important.

En janvier, j’avais presque un an de moins que maintenant et je ne pouvais pas croire que nous irions aussi loin et que j’aurais une chance de jouer en finale. Je suis ravi des matchs et de faire partie de l’équipe. ”