«Je suis prêt à ouvrir un nouveau chapitre:» Caroline Wozniacki pense que le moment est venu de laisser tomber les rideaux

Après avoir remporté 30 titres WTA en environ 15 ans en tant que joueuse de tennis professionnelle, Caroline Wozniacki, 29 ans, s’est rendue en Australie pour participer au dernier tournoi majeur de sa carrière.

S’exprimant avant l’Open d’Australie 2020, Wozniacki a déclaré qu’elle n’avait aucun regret d’avoir quitté le sport qu’elle aime.

“Jusqu’à présent, je l’ai abordé comme n’importe quel autre tournoi”, a déclaré Wozniacki, cité par la WTA. “Mais évidemment c’est différent puisque c’est mon dernier. J’apprécie juste d’être là-bas. J’ai eu de très bonnes séances d’entraînement. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour me préparer au mieux pour ce tournoi, puis espérer pour le mieux. “

«Je suis sûr qu’une fois que la dernière balle aura été frappée, ce sera un peu émotif.

Ce qui le rendrait plus émouvant, c’est que son seul titre du Grand Chelem est arrivé sur le circuit australien en 2018. Elle aurait l’air de terminer sur une bonne note dans le tournoi prévu entre le 14 janvier et le 2 février.

Caroline Wozniacki- une carrière acharnée touche à sa fin

Connue pour avoir été talentueuse dans plusieurs sports lorsqu’elle était enfant, Wozniacki a commencé à jouer au tennis sur la recommandation de son père. Sa carrière a reflué et coulé depuis qu’elle est devenue pro, où elle a réussi à rebondir au sommet des blessures à plusieurs reprises. Au cours d’une carrière où elle a joui de 71 semaines en tant que n ° 1 mondiale, elle a également connu d’importants creux et périodes affectées par des blessures. Wozniacki qui revient au rang de n ° 1 mondial après un record de six ans en 2018 témoigne de son amour pour le jeu et du travail qu’elle y met.

“J’ai accompli beaucoup de choses”, a déclaré Wozniacki. “J’ai tout donné. Chaque jour, je sors et je travaille si dur pour rester au sommet ou pour revenir au sommet, quel qu’il soit. Ce n’est pas la même chose. Je veux toujours travailler dur, mais je veux faire quelque chose de différent. Je veux essayer de réaliser autre chose, d’autres choses dans la vie. »

À 29 ans, Wozniacki se sentait prête à entamer une nouvelle phase de sa vie.

“La vie est courte. Je sais que la carrière de tennis est courte », a-t-elle déclaré. «Il y a beaucoup de temps dehors pour faire ce que je veux. En même temps, il vous suffit de choisir ce qui vous convient.

“Je suis ici, et j’aime le sport, j’aime tout ce qu’il me donne, j’aime être là-bas et participer à des compétitions, mais je suis prêt à commencer un nouveau chapitre de ma vie.”