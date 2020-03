Je suis prêt pour la vie professionnelle

Priska Madelyn Nugroho, d’Indonésie, qui a remporté le titre en double féminin de l’Open d’Australie avec sa partenaire philippine Alexandra Eala, dit que son objectif immédiat est d’être dans le top 100 et qu’elle se donne encore quatre à cinq ans pour atteindre le même résultat.

S’adressant au Gulf News de Dubaï, le jeune de 16 ans a déclaré: “Mon objectif le plus élevé en ce moment est d’être un joueur de tennis professionnel, et je veux être dans le top 100. Ce sera l’objectif immédiat. Oui, J’ai besoin de beaucoup de confiance et en même temps d’un travail encore plus dur, et je suis prêt pour cette vie.

Je me donne encore quatre à cinq ans pour y parvenir. Tout le monde continue de me demander comment la vie est différente après ma victoire en Australie. En finale ce n’était pas trop difficile, mais notre vrai test est venu en demi-finale. «L’expérience d’être un champion est formidable.

Je sens que les gens me reconnaissent plus maintenant, mais je continue cette vie parce que j’ai choisi cette vie. Et s’il y a quelque chose, c’est le désir de travailler et de pratiquer encore plus dur et d’être prêt à chaque instant de la vie.

Quand j’ai commencé le tennis, je ne pensais pas pouvoir être ici en tant que vainqueur du Grand Chelem. Quand j’ai commencé, c’était juste amusant, mais aujourd’hui, quand je me souviens avoir gagné l’Open d’Australie, je pense simplement que j’ai simplement fait de mon mieux sur le court. “

Nugroho dit qu’elle a commencé à aller au court de tennis pour accompagner son frère et qu’elle est ensuite allée jouer. “Au début, je n’étais que l’assistant de mon frère. J’allais au terrain et aidais à ramasser des balles de tennis. J’ai apprécié cette partie de ma vie, puis vers sept ans, je suis entré dans un tournoi à l’académie et je l’ai gagné. .

Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je pense que c’est le début de mon amour pour le tennis. Il n’y a rien de plus doux que de gagner. Après cette victoire, j’ai commencé à pratiquer une fois par semaine, puis je l’ai augmenté à deux et trois fois par semaine.

Mes parents n’avaient aucune expérience du tennis, mais ils m’ont encouragé par tous les moyens possibles. Lentement, j’ai commencé à augmenter mon temps sur un court de tennis et en ce moment, je passe six à sept heures par jour à faire tous les exercices et le dur travail six jours par semaine ».