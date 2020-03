“Je suis probablement le fan numéro un de Rafael Nadal”

2017 peut être considérée comme la saison la plus surprenante de la carrière de Roger Federer, capable de remporter un titre du Grand Chelem et deux Masters 1000 dans les premiers mois de l’année malgré son retour d’un arrêt forcé de six mois.

De retour sur le circuit avec un revers renouvelé, le phénomène suisse a remporté l’Open d’Australie, Indian Wells, Miami et trois autres titres ATP. Leur finale de l’Open d’Australie 2017 a été l’une des finales majeures les plus attendues de l’histoire du tennis, en partie en raison de la pertinence dans les discussions populaires sur leur classement dans la liste la plus importante de tous les temps, couplée au fait qu’ils étaient déjà tous deux dans la trentaine, qui est généralement lorsque la plupart des joueurs masculins sont sur le déclin ou ont déjà pris leur retraite.

D’autres matchs considérés comme particulièrement notables incluent la finale de l’Open d’Italie 2006, la finale de Wimbledon 2007 et la finale de l’Open d’Australie 2009, chaque match allant à cinq sets. “C’est réel maintenant. Je peux en fait parler de jouer une finale pour la première fois.

J’évite cette balle depuis quelques jours. Je laisserai tout ça ici en Australie et si je ne peux pas marcher pendant encore cinq mois, ça va », a expliqué Federer. «Rafa est le plus grand défi.

Ce tribunal me permet d’être offensant. Je suis probablement son fan numéro un. Nous avons eu quelques batailles épiques au fil des ans. Ce serait irréel de jouer ici ». Federer a regretté de ne pas avoir disputé un match d’exhibition lors de l’inauguration de l’académie Rafa à Majorque (en 2016).

«Je ne pense pas que l’un de nous ait pensé que nous allions être ici pour jouer potentiellement en finale parce que je suis allé ouvrir son académie à Majorque avec lui il y a quelques mois et je lui ai dit ‘J’aimerais pouvoir faire un match de charité ou quelque chose », a ajouté Federer.