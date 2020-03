«Je suis ravi d’avoir ces gars dans l’équipe, ils donneront 100%»

Le Memorial Drive Tennis Club à Adélaïde accueillera les équipes nationales d’Australie et du Brésil lors des éliminatoires de la Coupe Davis du 6 au 7 mars, et deux équipes se battront pour la place lors des finales de la Coupe Davis à Madrid en novembre.

Ce sera le quatrième affrontement entre ces deux pays, l’Australie marquant des victoires dans les trois précédents et se classant également comme favori dans celui-ci, malgré le fait qu’ils devront jouer sans leurs meilleurs joueurs en simple, Alex de Minaur et Nick Kyrgios. qui a dû se retirer en raison de blessures.

En 1955, Ken Rosewall et Lew Hoad ont renversé le Brésil à Louisville et nous avons dû attendre 2000 et 2001 pour voir plus de rencontres entre eux, Patrick Rafter et Lleyton Hewitt remportant les victoires pour le deuxième meilleur pays de la Coupe Davis à Brisbane et Florianopolis .

Dans l’équipe australienne, John Millman, John Peers et Jordan Thompson ont déjà été confirmés, les débutants de la Coupe Davis James Duckworth et Alex Bolt prêts à intervenir et à remplacer Kyrgios et de Minaur devant les supporters locaux.

“Je suis ravi des gars que j’ai dans l’équipe”, a déclaré Hewitt. “Je ne pourrais pas être plus confiant et heureux de la façon dont nous sommes placés en ce moment. Vous pouvez couler ou nager en Coupe Davis en jouant pour l’Australie.

J’ai beaucoup confiance que ces garçons que je vais envoyer là-bas vont faire beaucoup d’efforts. Les canards et Bolty ont eu beaucoup de liens. Ils ont frappé des partenaires, des garçons orange qui ont fait beaucoup de travail pour l’équipe.

J’adore l’histoire qui va avec pour ces gars-là. Ce que je leur ai inculqué, c’est que c’est maintenant votre tour, les garçons. Le classement est jeté par la fenêtre. Pour moi, il s’agit de préparer au mieux ces mecs. Celui que je choisirai, ce ne sera pas basé sur le classement, mais sur qui nous pensons pouvoir aller là-bas et faire le travail pour nous. ”