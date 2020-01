«Je suis ravi de lancer la saison depuis Melbourne»

En août dernier, Roger Federer a eu 38 ans, mais ce n’était qu’un nombre aléatoire pour lui, jouant toujours à un niveau élevé et se battant pour les titres les plus notables de notre sport. Le champion de 20 fois majeur n’a pas pu égaler le niveau de ses plus grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic en 2019, gaspillant une chance de battre Novak à la finale de Wimbledon et se tenant juste un major devant Rafael Nadal qui a ajouté Roland Garros et les États-Unis. Ouvert à son décompte.

Malgré cela, Federer a réussi à garder l’échelon des jeunes pistolets derrière lui et à terminer dans le top-3, gagnant plus de records d’âge et espérant plus de la même chose avant la nouvelle saison. 2019 a apporté quatre titres ATP à Roger, célébrant la 100e couronne à Dubaï et étendant son record de loin le plus ancien champion du Masters 1000 à Miami.

De retour à la terre battue après trois ans, Roger était le demi-finaliste de Roland Garros, déplaçant cet élan vers Wimbledon où il avait ces deux balles de match contre Novak Djokovic qui auraient pu apporter une autre couronne majeure à son décompte, également la plus aimée de la grand Suisse.

Au lieu de cela, il a dû se contenter des titres ATP 500 à Halle et Bâle, debout sur 103 trophées ATP en ce moment et continuant à courir après Jimmy Connors qui est sur 109. Après la demi-finale des ATP Finals, le vétéran a embrassé l’exposition Tour avec Alexander Zverev en Amérique du Sud et au Mexique en novembre, décidant de sauter la Coupe ATP et d’ajouter plus de matchs non officiels à son calendrier dans les derniers jours de 2019 en Chine, également avec Zverev.

Après d’intenses séances d’entraînement à domicile à Dubaï, Federer est arrivé à Melbourne avec beaucoup d’entrain, motivé et motivé par la 21e apparition record à l’Open d’Australie et confiant quant à ses chances de courir en profondeur.

“La semaine dernière, je me suis demandé:” Suis-je heureux d’aller en Australie, ou est-il préférable de rester ici et d’arrêter immédiatement les bagages? “”, A déclaré Federer. “Je pourrais facilement rester à la maison, ce qui n’a jamais été une option.

J’étais ravi d’aller à Melbourne et de commencer la saison là-bas. Je me suis maintenu en forme; J’ai une équipe incroyable autour de moi. ”