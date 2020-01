Je suis reconnaissant de pouvoir jouer au tennis professionnel pour gagner ma vie

L’Américaine Danielle Collins se dit reconnaissante de pouvoir jouer au tennis professionnel pour gagner sa vie, en particulier après une année difficile en 2019 où elle a été diagnostiquée avec la polyarthrite rhumatoïde, tout en parlant à la presse à Melbourne avant l’Open d’Australie.

Collins, classé n ° 27 au monde et demi-finaliste ici en 2019, a déclaré: “Cela a été génial d’avoir une équipe complète et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir le faire et de pouvoir obtenir tous les l’aide dont j’ai besoin cette année car l’année dernière a été honnêtement un désastre complet, avec les situations de coaching, les changements constants, et tout simplement pas ce dont j’avais besoin.

Je pense que j’ai une vision assez positive de ma carrière. Je suis relativement nouveau dans la tournée, donc il y a eu beaucoup de temps pour comprendre ce qui fonctionne, planifier et s’habituer au voyage. Je pense que j’ai une vision positive de ma carrière et je suis très reconnaissant de pouvoir jouer au tennis professionnel pour gagner ma vie, faire ce que j’aime constamment et performer, je suis très reconnaissant ».

Parlant de sa forme en vue de l’Open d’Australie, Collins a déclaré: “Je pense que mon jeu est à un niveau très élevé en ce moment. J’ai mis beaucoup de travail et c’est clairement payant. La plus grande chose est que je ‘ m en bonne santé cette année, je n’étais pas en bonne santé l’année dernière.

Avoir ce diagnostic n’est pas quelque chose dont un athlète veut s’occuper. Heureusement, j’ai pu sortir de l’autre côté et je me sens vraiment bien et je me sens à nouveau comme une personne normale et c’est la plus grande chose, c’est juste de se sentir plus cohérent et de ne pas faire face à la douleur”.

Collins dit également que parler à l’ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki, qui a également reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, l’a beaucoup aidée. «C’est une personne vraiment formidable et je suis très reconnaissante de la conversation que nous avons eue.

Ce n’est pas une chose facile à gérer. Je ne connais pas beaucoup de gens qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, donc c’était assez intéressant que nous ayons tous les deux eu la même maladie. C’était bien de lui en parler. “L’Américaine débutera à Melbourne contre la Russe Vitalia Diatchenko au premier tour.