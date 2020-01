«Je suis resté tard pour regarder Roger Federer contre John Millman»

Si vous êtes un fan de tennis, Rod Laver Arena était le stade à surveiller vendredi soir lorsque Roger Federer a affronté John Millman. L’Australien a battu le Suisse à l’US Open 2018 et était encore plus déterminé à répéter cela devant le public à Melbourne, poussant le sextuple champion Roger Federer aux limites pendant plus de quatre heures et à deux points de la victoire .

En fin de compte, Roger a prévalu 4-6, 7-6, 6-4, 4-6 7-6, prenant les six derniers points du match décisif pour éviter une sortie précoce et rester sur la course au titre après ce qui a été le match du tournoi jusqu’à présent. Les joueurs se sont jetés tout ce qu’ils avaient l’un contre l’autre, Federer frappant plus de gagnants et d’erreurs et Millman qui restait en contact avec le jeu bien équilibré et un état d’esprit positif, tirant le meilleur parti du soutien de la foule et profitant de chaque instant sur le terrain.

Rebondissant de deux sets à un, John a forcé le décideur et a eu une énorme opportunité de sceller l’accord, menant 8-4 dans le bris d’égalité avant que Roger ne prenne la tête, prenant les six points suivants pour effacer le déficit et sceller l’accord dans sa 100e victoire à l’Open d’Australie.

N ° mondial 1 Rafael Nadal a dû rester debout tard et regarder le match jusqu’à la fin, profitant de la bataille redoutable entre deux grands rivaux et louant les efforts des deux dans une interview après sa victoire au troisième tour contre Pablo Carreno Busta samedi matin.

“Je suis resté éveillé pour regarder Roger Federer et John Millman, il était impossible de manquer le match comme ça. C’était émouvant à la fin et j’ai apprécié la bataille. Millman est un combattant, il semble qu’il ne cesse de courir. Il souriait pour toute la rencontre, avec un esprit positif et un grand caractère sur le terrain.

Je veux toujours penser que je m’améliore à cause de ma motivation personnelle et non à cause de Novak Djokovic et Roger Federer. Pourtant, lorsque vous avez des adversaires si forts devant vous, le chemin est un peu plus propre, observant à quel point ils sont bons et ce qu’ils font mieux que vous, ce qui fait de vous un meilleur joueur également. ”