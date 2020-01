«Je suis simplement contente d’avoir terminé», dit Plíšková en traversant Siegemund

Karolína Plíšková, l’ancienne n ° 1 mondiale, Czeck, 27 ans, s’est avérée être une autocritique après sa solide performance au deuxième tour de ’20 AO, alors qu’elle avait dépêché la coréenne allemande de 31 ans -nut Laura Siegemund en séries droites.

Pendant ce temps, après une victoire convaincante de 6-3, 6-3 sur l’Allemande au deuxième tour du match de deuxième tour de ’20 AO, l’autocritique de sa performance, Czeck, Plíšková, mécontente de 27 ans, bien connue pour son un style de jeu extrêmement agressif et souvent défini par ses services précis et puissants aux côtés d’un jeu net précis, a déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match jeudi 23 janvier, “Je ne sais pas si c’était vraiment du bon tennis aujourd’hui.

Je pense qu’elle a un jeu très moche pour moi, donc je ne me sentirai jamais incroyable de jouer avec elle. Je suis juste content d’avoir fini car c’était un match moche pour moi. La dernière fois que nous avons joué, c’était sur terre battue, et je pense qu’elle est plus difficile sur cette surface, donc je suis juste content d’avoir terminé et j’espère que je pourrai me sentir mieux lors de mon prochain tour.

»En outre, après le triomphe de jeudi (23 janvier), la deuxième tête de série, Karolína Plíšková, affrontera la 30e tête de série, la bouclière russe de 28 ans, Anastasia Pavlyuchenkova, au troisième tour de ’20 AO samedi (25 janvier) ).

Et c’est deux matchs au trot pour @KaPliskova contre Siegemund!

Nous sommes de retour au service à 3-3 dans le premier set. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/LWET7YlFJL – #AusOpen (@AustralianOpen) 23 janvier 2020