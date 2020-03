“Je suis sûr qu’ils devront annuler l’Open de Miami”, déclare Novak Djokovic

N ° 1 mondial Novak Djokovic estime que le calendrier du tennis devra être suspendu suite à la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de déclarer le coronavirus pandémique.

Plus de 4 600 personnes dans le monde sont déjà décédées après avoir été infectées par COVID19 alors que le nombre total de cas est supérieur à 120 000.

L’OMS a classé mercredi l’épidémie comme une pandémie et des pays comme l’Italie et le Danemark sont bloqués tandis que les États-Unis ont annoncé une interdiction de voyager pour la plupart des pays européens.

Les rapports de jeudi suggèrent que l’Open de Miami, qui doit commencer le 23 mars, sera annulé pendant que le Les circuits ATP et WTA devraient être suspendus, mais il n’y a toujours pas de mot officiel des Tours.

Cependant, Djokovic, 17 fois vainqueur du Grand Chelem, insiste sur le fait qu’ils ne peuvent continuer à jouer.

“Je suis d’accord avec la plupart des joueurs [that the Tour should be suspended], même si je comprends pourquoi certains joueurs pensent que le Tour devrait continuer “, a-t-il déclaré. Republika.

Il a ajouté que “Miami ne peut plus attendre la décision finale”, ajoutant que “je suis sûr qu’ils devront annuler le tournoi aujourd’hui, demain au plus tard”.

COVID19: Tout le England Club se prépare à annuler Wimbledon car ils hésitent à jouer à huis clos

Cette semaine, Indian Wells Masters a été le premier tournoi à être victime de COVID19, mettant les joueurs de tennis dans les limbes.

Bien que Djokovic soit toujours aux États-Unis, il devrait rentrer en Serbie dans les prochaines 24 heures.

“Je suis à Los Angeles en ce moment, mais je prendrai le vol ce soir ou demain au plus tard”, a-t-il déclaré.

“Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut arriver dans ces nouvelles circonstances et je ne sais pas si nous pouvons jouer à Miami ou à tout autre tournoi jusqu’à ce que l’OMS supprime le statut de la pandémie.”

