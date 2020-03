“Je suis tellement heureuse d’obtenir mon quatrième titre”, déclare Heather Watson après la fin de la sécheresse du trophée

Heather Watson est de retour dans le cercle des vainqueurs du trophée du WTA Tour pour la première fois depuis 2016 après avoir battu Leylah Fernandez pour remporter le titre de l’Open du Mexique.

Le Britannique No 2 avait besoin de 10 balles de match pour battre l’adolescent canadien 6-4, 6-7 (8-10), 6-1 en deux heures et 47 minutes.

Titre de carrière no. 4! 🏆 @ HeatherWatson92 survit à Fernandez 6-4, 6-7 (8), 6-1 à @AbiertoTelcel. pic.twitter.com/V3LL5ySYzd

– WTA (@WTA) 1 mars 2020

Watson, qui remontera dans le top 50 mondial après la victoire, a pris une avance de 4-0 dans le premier set avec deux pauses, mais Fernandez a riposté dans un deuxième set de marathon.

Après avoir échangé des pauses au début, elle est allée à un bris d’égalité et la Canadienne a sauvé cinq balles de match avant de la niveler à un set chacune à son sixième set.

Mais l’adolescente de 17 ans n’a pas pu reproduire ce succès dans le décideur alors que Watson a cassé deux fois et s’est rendue à la victoire, même si elle avait besoin de cinq autres balles de match.

“Je suis tellement heureux d’obtenir mon quatrième titre”, a déclaré Watson, dont le titre précédent était venu à Monterrey en 2016. “Cela fait quelques années, donc je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir vécu ce match.”

Elle a ajouté: «J’ai joué Leylah deux fois avant cela, et je savais à quoi m’attendre. C’est une grande joueuse, et ce serait vraiment difficile parce que les deux matches précédents avaient été vraiment difficiles. La chose que je remarque le plus chez elle, c’est la tête sur ses épaules. Elle est très, très mature pour son âge. “

